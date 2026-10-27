Golpe de realidad: ¿qué dijo Yanina Latorre sobre la actuación de Wanda Nara?

Yanina Latorre cuestionó la actuación de Wanda Nara en “¿Querés ser mi hijo?” y opinó sobre la posibilidad de que protagonice una película en España.

Yanina Latorre volvió a generar repercusiones con sus declaraciones sobre una de las figuras más comentadas del espectáculo argentino. Este lunes 26 de octubre, desde su ciclo radial en El Observador, la conductora analizó el presente profesional de Wanda Nara y lanzó una serie de cuestionamientos que apuntaron directamente contra sus aspiraciones en el mundo de la actuación.

Las críticas llegaron después del estreno de “¿Querés ser mi hijo?”, la película que la empresaria protagoniza junto a Agustín Bernasconi. Mientras el debut cinematográfico de Wanda despertó distintas opiniones entre el público, la conductora no dudó en expresar su postura sobre el desempeño de la mediática y sus nuevos proyectos.

Durante su programa, Latorre cuestionó la posibilidad de que la empresaria recibiera propuestas para continuar desarrollándose como actriz y puso en duda el interés detrás de esas ofertas: “¿Quién le va a mandar eso? Seamos honestos, alguno que quiera perder guita” , disparó la conductora al referirse al guion que Wanda habría recibido para un nuevo proyecto.

Lejos de suavizar sus comentarios, Yanina consideró que la empresaria debería revisar la manera en que evalúa sus propias capacidades profesionales: “Ella tendría que bajar un poco de creerse la mejor porque este es un golpe de realidad”, agregó.

La conductora también se refirió a las características de la película que marcó el debut actoral de Wanda y cuestionó su intención de incursionar en diferentes ámbitos del entretenimiento: "Yo creo que la película fue muy aspiracional", opinó Latorre sobre “¿Querés ser mi hijo?”. Finalmente, concluyó con una frase contundente: "No sé por qué quieren abarcar todo".

El debut cinematográfico de Wanda Nara recibió críticas

La empresaria llegó a la pantalla grande como protagonista de una comedia romántica junto a Agustín Bernasconi. Aunque la propuesta despertó comentarios favorables por su tono humorístico, también recibió cuestionamientos relacionados con la trama y la actuación de sus protagonistas. En ese contexto, las declaraciones de Yanina Latorre volvieron a poner el proyecto en el centro de la conversación mediática. La conductora cuestionó tanto el resultado de la película como las expectativas profesionales de Wanda en una industria que ahora comienza a explorar.

Wanda Nara sorprendió con una posible película en España

En medio de las repercusiones por su debut, Wanda Nara compartió una novedad a través de su cuenta de Instagram. La empresaria publicó una imagen en la que se podía observar un guion acompañado de un ramo de flores y dejó entrever que podría estar evaluando una nueva propuesta cinematográfica: "Que suerte que llueve todo el finde. Tengo un guión nuevo para leer", escribió junto a la fotografía. Además, sumó varios emojis de la bandera española y una pregunta dirigida a sus seguidores y conocidos del otro lado del Atlántico: "¿Mis amigos de Madrid me reciben?".