La polémica opinión de Yanina Latorre acerca de las fotos de Wanda Nara al borde de la censura.

La periodista y conductora no se guardó nada al ver la foto de la modelo que se volvió tendencia en las redes.

La modelo y conductora, Wanda Nara , causó furor en las redes sociales durante el fin de semana publicando una catarata de selfies en ropa interior para mostrar su renovada silueta y, en ese contexto, Yanina Latorre no se quedó callada.

"Es muy amiga del photoshop no sé porqué se toca tanto la cara después cuando la ves en persona es una Wanda distinta", arrancó la periodista de chimentos en su programa de radio sobre el uso de filtros en las imágenes que publicó la rubia.

"La semana pasada fue a un evento y estaba divina si sigue bajando de peso va a vivir en con...", siguió Yanina Latorre luego de que Wanda Nara revelara que bajó más de 10 kilos siguiendo la dieta de las Kardashian. Según la modelo, tuvo que engordar para el papel que interpreta en su primer película como protagonista junto a Agustín Bernasconi, con quien fue vinculada sentimentalmente mientras estaba de novia con L-Gante.

Por otra parte, Wanda Nara asistió al evento de lanzamiento de una lujosa marca internacional y las fotos estallaron la red. Pochi de Gossipeame publicó las imagenes que le mandaron usuarias que estaban presentes en el evento y quedaron impactadas por la renovada figura de la modelo y presentadora.

Fue la misma Wanda Nara quien días atrás reveló que decidió engordar 10 kilos para el papel que interpreta en su primer película como protagonista. "Las hermanas Nara y Valentino llegando en un carrito de golf. Todas las que me mandaron foto me hicieron el mismo comentario, aunque no se habla de cuerpos ajenos, Wanda Nara está más delgada", escribió Pochi junto al collage de imágenes.

El enojo de Wanda Nara por el viaje de urgencia de Mauro Icardi a Miami

Según Angie Balbiani, panelista de Puro Show, debido a la velocidad con la que se dieron las cosas, Mauro Icardi tuvo que dar aviso inmediato a sus abogadas y dejar a sus hijas a cargo de un tercero. Recordemos que desde el fin de su contrato con el Galatasaray en junio de este año, el futbolista está libre en busca de un nuevo club.

Esta reunión abriría la posibilidad de que el jugador pueda asegurarse un nuevo contrato y por eso, aceptó viajar de manera inmediata. Pampito fue quien sumó la información y ahondó en el nuevo conflicto que se avecina. "Me dicen que en ese momento, sólo había una de las dos nenas en su casa y que la persona que quedó a cargo de ella sería Silvia, la niñera que en su momento Wanda Nara había denunciado por presuntos malos tratos", explicó.

Pero el tema no habría quedado ahí: "Cuando Wanda se entera de esta situación, va con la policía a buscar a la niña y le tomaron los datos a la niñera en cuestión". Por el momento, no hubo ningún tipo de respuesta pública de Wanda Nara sobre esta cuestión.