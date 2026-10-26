Wanda Nara en el top 5 del cine: cuántas personas eligieron ver la película en Neuquén

"¿Querés ser mi hijo?" se convirtió en una de las películas más vistas en argentina a menos de una semana de su estreno en las salas.

Wanda Nara disfruta del éxito de su nueva película "¿Querés ser mi hijo?" que se estrenó el pasado jueves 22 de octubre en los cines argentinos. Con nuevos proyectos sobre la mesa que la llevarían al cine europeo, la mediática celebra los espectadores que ya vieron la historia de amor que construye en la pantalla grande junto a Agustín Bernasconi.

El filme que está en los cines argentinos cosechó desde el estreno hasta el domingo 25 de octubre 13.794 espectadores según la información que brinda el portal Ultracine.

Este número la ubica entre las primeras cinco producciones más vista en los últimos días quedando por debajo de BTS World Tour 'Arirang' in Buenos Aires con 41.292 espectadores, Clayface con 35.193, Madre siniestra con 22.164 acumulando desde su estreno un total de 171.912 y El corazón de la bestia con 13.846 tickets acumulando un total de 216.302.

La historia que sigue a Lucía (Wanda), una mujer de 42 años que, tras separarse y perder su trabajo, le propone a su joven vecino de 22 años (Agustín Bernasconi) hacerse pasar por su hijo para conseguir un empleo termina convirtiéndose en una verdadera historia de amor que revolucionó el cine argentino.

La película actualmente se distribuye en 163 salas lo que en promedio sugiere 84 espectadores por salas en todo el país teniendo en cuenta el último registro de tickets cortados.

En Neuquén, el filme no tuvo el éxito esperado y Cinemark tiene dos funciones para este lunes 26 de octubre: uno a las 14.50 con 2 tickets vendidos y otra a las 19.50 con 4 entradas vendidas. En tanto que las funciones del martes y miércoles suman apenas 16 espectadores. Por su parte, Cinépolis ofrece una única función el lunes 26 a las 20.10 con solo 6 entradas vendidas y otra en el mismo horario el miércoles 28 de octubre con 4 entradas vendidas.

Wanda Nara recibió un nuevo guion para protagonizar una película

A través de una historia de Instagram, Wanda publicó una imagen en la que se veía un libro, junto a un ramo de flores y chocolates. La fotografía estuvo acompañada por un mensaje que dejó entrever sus planes para los próximos días: "Que suerte que llueve todo el finde. Tengo un guion nuevo para leer", escribió la conductora, en referencia al libreto que recibió y que podría marcar el comienzo de una nueva etapa en su carrera actoral.

Pero hubo otro detalle que llamó la atención. La mediática sumó varios emojis de la bandera española y lanzó una pregunta dirigida a quienes la siguen desde ese país: "¿Mis amigos de Madrid me reciben?".

De esta manera, Wanda dio pistas sobre la posibilidad de trasladar su próximo desafío profesional a España. Aunque compartió la noticia con entusiasmo, no brindó mayores detalles sobre la producción ni confirmó cuándo podría concretarse el proyecto.