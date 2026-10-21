La apuesta fashionista de Wanda Nara en la presentación de su película: diseño midi y estampado floral

Wanda Nara presentó su primera película como protagonista con un llamativo vestido, estuvo acompañada por sus hijos y figuras del espectáculo.

Diseño midi y estampado floral: la apuesta fashionista de Wanda Nara en la presentación de su película

Wanda Nara vivió una noche especial al dar un nuevo paso en su carrera profesional , esta vez lejos de los estudios de televisión y frente a la pantalla grande. La conductora se mostró emocionada durante un evento que reunió a familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo, en una presentación que despertó gran expectativa.

La empresaria compartió la velada con Agustín Bernasconi , su coprotagonista, y Hernán Guerschuny , director de la producción. Además de posar para las cámaras y conversar con la prensa, aprovechó la ocasión para celebrar el lanzamiento de la película que marca una nueva etapa en su trayectoria.

Para la presentación de ¿Quieres ser mi hijo? , Wanda apostó por un diseño de Dolce & Gabbana que combinó elegancia con detalles llamativos. Se trató de un vestido midi negro, ajustado al cuerpo, con mangas largas y un escote amplio que se destacó en el conjunto.

El diseño incorporó un estampado de rosas rojas y hojas verdes, una combinación que aportó color sobre la base oscura de la prenda. Para completar el estilismo, eligió zapatos negros de punta fina y taco alto, además de anillos, un reloj metálico y uñas pintadas de rojo.

En cuanto al beauty look, la conductora llevó su cabello rubio, largo y ondulado, con raya al medio. El maquillaje acompañó la propuesta con delineado oscuro en los ojos y labios en tono nude. Con este conjunto, Nara posó frente a las cámaras junto a Bernasconi y Guerschuny antes de ingresar a la función especial.

Quiénes acompañaron a Wanda Nara en la presentación

La conductora estuvo rodeada de sus seres queridos durante la velada. Asistió junto a sus cinco hijos: Valentín, Benedicto, Constantino y sus dos hijas menores. También dijeron presente Nora Colosimo, Ana Rosenfeld, la madre de L-Gante, Kennys Palacios y Zaira Nara.

El evento convocó, además, a personalidades vinculadas al mundo del espectáculo y a MasterChef Celebrity, el ciclo televisivo que conduce Wanda. Entre los invitados estuvieron Pablo Migliore y Nazareno Casero, junto a Donato de Santis, José María Muscari, Matilda Blanco, Miriam Lanzoni, Nai Awada y Andrea Rincón. También participaron Charo López y Jean Pierre Noher, integrantes del elenco de la película, que se sumaron a la celebración previa al estreno comercial.

De qué trata la película de Wanda Nara

¿Quieres ser mi hijo? marca el debut de Wanda Nara en un largometraje de ficción como protagonista. En esta comedia romántica, interpreta a Lucía, una mujer que atraviesa una crisis personal y comienza a relacionarse con un hombre más joven, interpretado por Agustín Bernasconi. La historia explora el vínculo entre ambos y las situaciones que surgen a partir de la diferencia de edad.

Con dirección de Hernán Guerschuny, la producción representa una nueva apuesta profesional para la conductora, que suma la actuación cinematográfica a su recorrido en los medios. Después de la presentación especial, la película tiene previsto llegar a las salas de cine este jueves 22 de octubre.