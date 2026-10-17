Una ganga: Wanda Nara puso a la venta una camiseta de Icardi por 20 mil pesos

La publicación sorprendió por el bajo valor y por la descripción “exjugador”, en medio del conflicto que mantiene la expareja.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por una decisión vinculada a Mauro Icardi . La empresaria puso a la venta en su tienda online una camiseta de la Selección Argentina que perteneció al delantero y que corresponde a su etapa con la Albiceleste . El detalle que más repercusión generó no fue solamente el objeto elegido, sino también el precio y la forma en la que fue presentada.

La prenda apareció publicada dentro de la sección Closet de la tienda de Wanda a un valor de 20.000 pesos . Se trata de una camiseta albiceleste con el número 9 y el apellido Icardi en la espalda. En la descripción, el artículo fue presentado como “Remera original exjugador poco uso”, una frase que rápidamente fue interpretada como una nueva ironía en medio del conflicto que la expareja mantiene desde hace años.

El aviso también incluyó una descripción comercial de la prenda: “Camiseta de la Selección Argentina con el clásico diseño de franjas celestes y blancas, detalles en negro y el número 9 en el frente y la espalda, acompañado del nombre”. La publicación agrega que es “ideal para alentar a la Selección, sumar a tu colección futbolera o lucir los colores argentinos todos los días”.

El precio y la comparación que alimentaron la polémica

La cifra elegida también llamó la atención. Los 20.000 pesos representan un valor muy bajo para una camiseta original vinculada a un futbolista que llegó a vestir la camiseta argentina. En Intrusos, por América TV, Adrián Pallares remarcó que se trataba de “un artículo que fue en su momento muy preciado para Mauro Icardi”.

Marcela Tauro agregó otro elemento que potenció las interpretaciones: en el mismo sitio también se ofrece una remera vinculada a L-Gante por 180.000 pesos, nueve veces más que la camiseta de Icardi. “Otra maldad es que vende también una remera de L-Gante y es más cara”, señaló la periodista.

La publicación apareció pocos días después de que se conociera la sentencia de divorcio entre Wanda Nara e Icardi, en medio de una relación atravesada por conflictos legales, disputas familiares y cruces públicos en redes sociales. Por eso, el título “exjugador” y el bajo precio fueron leídos por muchos usuarios como una provocación más dentro de esa disputa.

El breve paso de Icardi por la Selección Argentina

La camiseta corresponde a una etapa corta de Icardi con la Selección Argentina. El delantero debutó en 2013 durante las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, bajo la conducción de Alejandro Sabella, en la derrota 3-2 frente a Uruguay.

Después estuvo varios años fuera de las convocatorias y volvió en 2017 con Jorge Sampaoli. Su único gol con la Albiceleste llegó en 2018, en un amistoso ante México disputado en Mendoza. En total, acumuló ocho partidos con el seleccionado mayor.

La prenda pertenece justamente a ese período y coincide con el modelo utilizado durante 2018. Icardi, pese a su gran presente europeo de aquellos años, no integró el plantel argentino que disputó el Mundial de Rusia.

Ahora, aquella camiseta terminó convertida en uno de los productos más comentados del sitio de Wanda. Todavía resta saber quién la comprará, pero el aviso ya consiguió algo seguro: volver a instalar públicamente la pelea entre ambos, esta vez a partir de una pieza vinculada directamente con la carrera futbolística del delantero.