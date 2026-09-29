Wanda Nara ya tiene una propuesta para hacer su segunda película.

El 22 de octubre se estrena "¿Querés ser mi hijo?", la primera película protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi . Las grabaciones fueron en Uruguay en abril de este año y en pocas semanas llega al cine.

El periodista Santiago Sposato en Ya fue Todo, de Jotax Digital, reveló la información y adelantó algunos detalles de la posible segunda película que contaría con la actuación de Wanda Nara . “Wanda ya tiene sobre la mesa la propuesta para su segunda película”, aseguró el periodista, quien además dio a conocer el posible nombre que tendría el proyecto.

“El título es ‘Amas del Rock’, acuérdense de este título, no sé si se lo cambiarán después”, contó Sposato sobre la película que podría convertirse en el segundo trabajo de Wanda en la pantalla grande. Según explicó, la historia estaría centrada en un grupo de mujeres que deciden cambiar un poco su vida. “Es la historia de dos o tres amas de casa que, aburridas de su rutina, deciden armar una banda de rock”, detalló el periodista.

“Wanda es una de las protagonistas, seguramente será la que cante en la banda”, aseguró. Por el momento, no trascendieron los nombres de las otras actrices que podrían formar parte del elenco, ni se conocen mayores detalles del proyecto. De confirmarse, Wanda sumaría un nuevo desafío a una carrera que en los últimos años se expandió hacia distintos ámbitos del entretenimiento. Ahora, mientras espera el estreno de su primera película, ya podría estar preparando su próximo desembarco en la pantalla grande.

De qué trata la primera película de Wanda Nara

Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer de 42 años que lleva una vida marcada por la conformidad. El personaje mantiene una relación de 15 años con su novio, pero descubre que él le es infiel. La revelación modifica su rutina y la deja frente a una situación que la obliga a tomar decisiones sobre el vínculo que mantenía y sobre el rumbo que quería darle a su vida.

Después de la infidelidad, Lucía queda con el corazón roto y sin trabajo. Ante esa situación, decide regresar a su departamento de soltera para comenzar de nuevo. Sin embargo, el regreso al antiguo hogar no resulta sencillo, porque su nuevo vecino es Javier, un joven de 22 años interpretado por Agustín Bernasconi. El muchacho organiza fiestas de manera constante y altera el descanso de Lucía, que intenta reorganizar su vida después de la separación y de la pérdida de su empleo.

La protagonista también tiene un objetivo laboral que busca alcanzar. Para conseguir el trabajo que siempre quiso, Lucía decide mentir durante una entrevista y asegura ser una mujer de familia. Además, afirma que tiene un hijo de 22 años. La situación se complica cuando, en la última instancia del proceso de selección, debe participar de un family day junto con los directivos de la empresa y sus respectivas familias.

Sin saber cómo resolver el problema, Lucía le propone un trato a Javier. El joven deberá hacerse pasar por su hijo durante la actividad laboral y, a cambio, ella le permitirá organizar todas las fiestas que quiera. Lo que ninguno de los dos imagina es que, en medio de tantas situaciones inventadas y durante ese family day, aparecerá un romance entre ellos. La relación se desarrollará pese a los 20 años que los separan y llevará a los protagonistas a preguntarse qué quieren realmente para sus vidas. Lucía tendrá que dejar de conformarse con la realidad que había aceptado durante años y animarse a perseguir sus propios sueños.