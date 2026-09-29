Este es el signo del zodiaco más agotador de todos: le chupa la energía al resto.

Entre los signos zodiacales existen múltiples características que distinguen unos de otros. De esta manera, y a partir de diversos estudios de la astrología , es que se puede conocer, por ejemplo, cuál es el más agotador de todos, el que "le chupa" la energía al resto.

Los especialistas en la materia estudian periódicamente las conductas de los signos del zodiaco, a fin de comprender cómo se manifiestan y relacionan entre sí. En este sentido, mientras algunos se destacan por ser cariñosos, sensuales o impulsivos, existe uno que se diferencia del resto por ser demandante y absorber las energías de su entorno.

Según los astrólogos, las personas que integran este signo no pueden evitar pedir el cariño de sus seres queridos y sentirse todo el tiempo necesitados de la atención de los otros, por lo que son considerados los más agotadores del zodíaco. Al momento de sociabilizar con las personas que se encuentran alrededor, existen diferentes situaciones que pueden ocurrir, entre enamoramientos, choques tensos o intercambios amistosos. De este modo, una de las circunstancias que puede afectar la vinculación y que casi siempre sucede en el momento de relacionarse con los demás, es la absorción de las energías que algunas personas generan.

Según el horóscopo, Acuario, Virgo y Géminis son los signos zodiacales que tienen mayor facilidad para resolver sus problemas. Foto: Google.

Hay individuos que tienen la capacidad de agotar fácilmente a su entorno, ya sea por la demanda excesiva de afecto o por el requerimiento de atención y ayuda. De acuerdo a los astrólogos, esta característica interna es producto de la influencia de los planetas, por lo que a continuación te contamos cuál es el signo más cansador para que sepas confrontarlo en caso de ser necesario y como poder vincularte mejor con ellos.

Según los expertos, el signo que más energías absorbe es Géminis, ya que con su personalidad dual fatigan tanto a las personas que los rodean como a sí mismos, de una manera extremadamente veloz, lo que los diferencia del resto. Si bien, todos los signos tienen la capacidad de fastidiar, las personas de este signo lo hacen de una forma más apresurada. Los geminianos se encuentran regidos por Mercurio, el planeta de la expresión cotidiana y las relaciones, lo que hace que tanto su mente como su boca nunca puedan detenerse, algo que puede resultar muy agotador tanto para sí como para quienes se encuentran en su entorno.

La explicación detrás del fenómeno

Este planeta que los gobierna, es considerado el mensajero de los dioses, por ello les otorga una habilidad para la comunicación rápida y eficiente, aunque esta capacidad muchas veces los lleva a cambiar constantemente de tema, de opiniones o decisiones haciendo que el vínculo con otros se vuelva tambaleante y sumamente agotador, es imposible seguirles el rastro.

Por su destreza para interactuar e intercambiar ideas, los geminianos se sienten cómodos en el universo de los medios digitales, las actualizaciones de estado, las publicaciones con pocos caracteres y la comunicación en formatos digitales. No obstante, aunque tengan una gran habilidad para charlar, muchas veces pierden el equilibrio y les cuesta encontrar el silencio, aturdiendo a quien los está escuchando.

La manera de poder tratar con los Géminis es intentar compartir con ellos una conversación que los haga sentir a gusto, ellos tienen una habilidad notable para adaptarse a toda situación, por lo que se convertirán, si se le da el espacio, en un compañero fiel y estimulante.