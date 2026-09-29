Germán Martitegui se cansó de la Negra Vernaci y le puso los puntos en MasterChef.

El debut de Elizabeth 'La Negra' Vernaci en Masterchef Celebrity estuvo cargado de tensión. La famosa locutora llegó con ánimos de imponerse, se quejó ante la consigna, se peleó con su compañera y enfrentó al jurado.

En medio de toda esa escena en la que la tensión se podía percibir del otro lado de la pantalla, Germán Martitegui , miembro del jurado, se cansó y no dudó en pararle el carro.

Primero, cuando Germán Martitegui le estaba dando la devolución y La Negra Vernaci lo interrumpía todo el tiempo, la frenó en seco y le aclaró que 'eso no es una radio'. "Podés hacer una pausa y yo te hago la devolución".

Pero lejos de callarse, la locutora se retiró a su isla y siguió comentando desde allí. Cuando llegó el momento de la devolución a Paula Trapani y Edith Hermida, Martitegui advirtió que por ser el primer programa, iba a poner un manto de piedad. Ahí, la Negra sacó a relucir toda su ironía y remató: "Ah bueno, se acordaron tarde". Harto de los desplantes, le contestó enojado: "No, no me acordé tarde porque te podría eliminar ahora". Picante.

MasterChef Celebrity superó los dos dígitos de rating

Las hornallas se volvieron a encender en una de las competencias más picantes de la televisión argentina: MasterChef Celebrity. Wanda Nara se puso, una vez más, al frente del exitoso reality de cocinas con un nuevo jurado de lujo que evaluará a los 24 participantes del ambiente de la música, el deporte y la farándula.

Tras la salida de Donato De Santis, Maru Botana completa el trio de jurado más exigente de la televisión junto a Damián Betular y Germán Martitegui. La multifacética Wanda Nara tiene el rol de conductora y será quien mantenga el contacto con los participantes en cada una de los desafíos.

En el primer desafío de la temporada, les tocó cocinar a Alejandro Lerner, Luck Ra, Edith Hermida, Elizabeth “la Negra” Vernaci, Pablo Migliore, Mike Amigorena, Campi, Morena Beltrán, la China Ansa, Paula Trapani, Luciana Geuna y Nazareno Casero. Los participantes debieron agarrar unos pines de una bolsa que tenía Wanda Nara, y según lo que salía, les tocaba una estación. Pero esto no fue todo, ya que luego les confirmaron que debían cocinar en duplas por estaciones y realizar un plato por pareja.

Mike Amigorena, Pablo Migliore, Morena Beltrán, Alejandro Lerner, Luck Ra y Campi no lograron superar la prueba y fueron los primeros en obtener el delantal gris y no subir al balcón.