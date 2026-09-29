"Me va a explotar la cabeza": la desconcertante llamada del Pity Álvarez en vivo con Moria Casán

El músico habló en medio del escándalo tras su brote psicótico y el pedido de la justicia de una internación forzosa. Afirmó que no duerme hacer tres días.

Dijo que no va a declararse inocente en el juicio que afronta por haber matado a un vecino en Villa Lugano.

Tras la orden judicial de internación forzosa por 90 días para el Pity Álvarez ,y su intento de escape del hospital luego de un brote psiquiátrico, el músico reapareció en vivo, habló del juicio y reveló como se encuentra. En pleno escándalo hizo una llamada telefónica en vivo con Moria Casán.

Este martes por la mañana, la icónica artista se encontraba en vivo en su programa La mañana con Moria cuando recibió el llamado del Pity, desde el Hospital Tornú, quien reconoció que tuvo un brote psicótico y que estuvo varios días sin dormir.

También dijo que no va a declararse inocente en el juicio que afronta por haber matado a un vecino en Villa Lugano. Respecto a su malestar físico y mental, sintetizó su situación en una frase: "Siento que me va a explotar la cabeza" .

"Hola, Cristian, Pity querido. Moria te habla. Estás saliendo en vivo en el programa. ¿Cómo estás, querido? Contame, ¿Qué es lo que necesitás hablar? ¿Qué te gustaría decir?", comenzó Moria la charla que duró varios minutos.

"Es como que tengo la cabeza, si no fuera por esto del juicio, siento que me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared que diga ‘arte’ y seguro algún boludo va a hacer cuadros, ¿viste?”, arrancó Álvarez.

"Me agarró así como un brote psicótico"

Luego, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados habló sobre su intento de escapar de la internación en el hospital y reconoció que "me pasó que el lunes este, no sé, tengo tantas cosas en la cabeza que me agarró así como un brote psicótico, la verdad que yo no me acuerdo de nada".

"Me dicen de cuando me trajeron acá, de cuando salí de mi casa; no me acuerdo de nada. Viste cuando todas tus familias te hablan a la vez y no sé, es como que no los podés escuchar a todos, entonces te ponés medio loquito", agregó.

"Ahora estoy en una cama en un hospital. Si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana. Estoy bien, pero hace tres días que no puedo dormir volviendo a pensar en las cosas que me vienen preocupando bastante", reveló.

Cabe recordar que el músico se encuentra internado mientras se desarrolla el juicio por el homicidio su vecino. Según trascendió, habría sufrido una crisis nerviosa cuando fue trasladado de sala dentro de la clínica para llevar adelante una audiencia de forma virtual.

Qué dijo el músico sobre el juicio que afronta

Respecto al juicio por la muerte de Cristian Díaz, aseguró que no se declarará inocente "porque afronto los sucesos que pasaron". En este sentido, Álvarez explicó que la forma en que vive su arte es en una dinámica diferente y que las canciones forman parte de su vida artística desde hace años. "Las canciones son como mis hijastros. Las letras que hice las compuse y te puedo cantar cualquier letra en este momento de punta a punta", afirmó.

Acto seguido, el artista de 54 años cantó un fragmento de "Me gustas mucho", su clásico de Viejas Locas. Luego, Casán fue tajante y consultó: "Cómo te quiero. Gracias. ¿Te quisiste escapar ayer, bebé, que te agarraron? ¿Tuviste el brote ahí?.

"Ay si. Después de que pasó todo eso, me senté y les di clase de ética. Porque se estaban peleando el abogado con la directora del lugar y con la seguridad. Les dije: ‘Amigos, ¿no pueden hablar más bajito y pidiendo la palabra?’. Estaban hablando como cuatro personas juntas y a mí me estaban volviendo loco", explicó.

"Yo estoy en el mejor momento de mi vida, Moria. Cuando estuve en cana dejé de fumar pasta base, que era lo que me rompía las pelotas", respondió luego sobre sus ganas de salir adelante.

"Me quisieron hacer pisar el palito, como que iba a ser un cachivache. Como vieron que no fui un cachivache, si estuviera del otro lado dirían: ¿Cómo este muchacho puede dar treinta y tres temas sin olvidarse la letra, manteniendo un ritmo sin altibajos y no poder ir a juicio? ¡Dale, amiga! Vos sabés que no se lo podemos explicar a todos los giles que no tienen arte", sumó buscando cierta complicidad con la conductora.