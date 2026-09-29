Jesús María 2027: la grilla completa día por día con Abel Pintos, Soledad, Cazzu y más de 60 artistas

La 61ª edición del festival más grande del folklore argentino se realiza del 7 al 17 de enero. La venta de entradas todavía no comenzó y se anunciará próximamente.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María confirmó la grilla completa de su 61ª edición , que se realizará del 7 al 17 de enero de 2027 en el Anfiteatro José Hernández, en la provincia de Córdoba.

La programación reúne a más de 60 artistas en diez noches sobre el icónico Escenario Martín Fierro, combinando referentes históricos del folklore con figuras del cuarteto, la cumbia y la música urbana.

Las principales figuras confirmadas son Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Cazzu, Ke Personajes, Los Palmeras, Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Jairo y Los Manseros Santiagueños, entre muchos otros. La presencia de Cazzu marca uno de los cruces más llamativos entre el folklore y la música urbana en la historia del festival.

Jesús María 2027: la grilla día por día

Jueves 7 de enero (apertura oficial): Jairo, Orellana Lucca, Marina Cornejo, Rayanos, Dos Folk, Simón Aguirre y Chama.mé.

Jairo, Orellana Lucca, Marina Cornejo, Rayanos, Dos Folk, Simón Aguirre y Chama.mé. Viernes 8: Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas, Los Herrera, Cabales e Iván Ruiz.

Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas, Los Herrera, Cabales e Iván Ruiz. Sábado 9: Jorge Rojas, Los Nocheros, Lucas Sugo y Jean Carlos.

Domingo 10: Abel Pintos, Ahyre, LBC y Euge Quevedo, Dúo Amukan y Jessica Benavidez.

Abel Pintos, Ahyre, LBC y Euge Quevedo, Dúo Amukan y Jessica Benavidez. Lunes 11: Los Manseros Santiagueños, Christian Herrera, Ulises Bueno, Joaquín Chiavarino, Lautaro Rojas y Flor Paz.

Los Manseros Santiagueños, Christian Herrera, Ulises Bueno, Joaquín Chiavarino, Lautaro Rojas y Flor Paz. Martes 12: Luciano Pereyra, Piko Frank, Desakta2, Carafea, Canto 4 y Valentín Vargas.

Luciano Pereyra, Piko Frank, Desakta2, Carafea, Canto 4 y Valentín Vargas. Miércoles 13: La K'onga, Q'Lokura, Los Caligaris, Uriel Lozano, La Cruzada y Los Cantores del Alba.

Jueves 14: Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo, Damián Córdoba, Campedrinos y Las Voces de Orán.

Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo, Damián Córdoba, Campedrinos y Las Voces de Orán. Viernes 15: Cazzu, Ke Personajes, Los Palmeras, La Pepa Brizuela, El Loco Amato y Los Trajinantes.

Cazzu, Ke Personajes, Los Palmeras, La Pepa Brizuela, El Loco Amato y Los Trajinantes. Sábado 16: Nahuel Pennisi, Los Tekis, Valentina Márquez, Paquito Ocaño y Rayanos.

Nahuel Pennisi, Los Tekis, Valentina Márquez, Paquito Ocaño y Rayanos. Domingo 17 (cierre): Soledad Pastorutti (celebrando sus 30 años de carrera), Sant2, Los Herrera, El Caporalazo con Willy Campero y La Clave Trío.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival de Jesús María (@festivaljesusmariaoficial)

Entradas para Jesús María 2027: cuándo salen y cómo comprar

La venta de entradas para el Festival de Jesús María 2027 todavía no comenzó. La organización informará próximamente los canales oficiales de venta, los precios y los descuentos disponibles. Para estar al tanto del anuncio, conviene seguir las redes oficiales del festival en @festivaljm y el sitio oficial del evento.

El Festival de Jesús María es el encuentro de folklore y jineteada más convocante del país. Desde su primera edición en 1966, el evento creció hasta convertirse en una referencia ineludible del verano argentino y en un trampolín para artistas de todo el espectro de la música popular nacional.