Es de Neuquén y se subió al podio de la competencia de jinetes en el Festival de Jesús María

El representante de Neuquén logró un gran resultado en su categoría. La premiación se realizó el domingo..

En la 60ª edición del tradicional Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, un jinete neuquino logró el tercer puesto en su categoría. La delegación provincial no consiguió meterse en el podio general y finalizó en el séptimo lugar.

Se trata de Emiliano Molina, un joven oriundo de Plaza Huincul , quien compitió en la categoría Bastos con Encimera y alcanzó un puntaje total de 65,32. Por delante de él se ubicó Ramón Córdoba, de Paraguay, con 66,31 puntos, mientras que el primer puesto fue para el sanjuanino Benjamín Costa, con 67,99.

Este domingo, luego de la definición del campeonato, se llevó a cabo la premiación que puso fin a la sexagésima edición del Festival. Durante la ceremonia, se dio reconocimiento a los cinco mejores jinetes de cada categoría, los campeones realizaron la clásica vuelta al campo a lomo de caballo y también se entregaron distinciones especiales a las tropillas que formaron parte del evento.

Representación provincial en Jesús María

Además de la destacada actuación de Emiliano Molina, la provincia de Neuquén contó con la representación de otros dos jinetes en esta edición del Festival, sumando presencia en las distintas disciplinas del certamen.

Por un lado, Adrián Alejandro Spergger participó en la disciplina Grupa Sureña, donde logró finalizar en el noveno puesto de la clasificación general, alcanzando un puntaje total de 47,32 en una categoría que reunió a jinetes de gran nivel provenientes de diferentes puntos del país.

emiliano molina jesus maria

En tanto, en la categoría Crina Limpia, el jinete Enzo Brandon Bardaro obtuvo un total de 30,33 puntos, lo que le permitió ubicarse en el decimocuarto lugar.

Con la suma de estos resultados, los jinetes neuquinos lograron posicionar a la delegación de Neuquén en el séptimo puesto de la tabla general, con un acumulado de 142,97 puntos.

El homenaje del payador neuquino

El payador Juan Manuel Parada Curbelo, oriundo de Chos Malal, compartió en sus redes un emotivo homenaje al jinete huinculense. "Querido Emi Molina. Con tu fuerza y tu garrón, sabes que ya sos campeón de nuestra tierra neuquina. Porque todo el que camina y pelea por sus cosas logra hazañas muy gloriosas, más… si tiene buena escuela. Porque brilló en tus espuelas la sierra de la barrosa", escribió.

"Por ser jinete valiente jugando cada episodio, hoy te encontrás en el podio del cariño de tu gente. En tu sangre ese torrente te hizo tener la constancia, porque ante tal circunstancia a fuerza de espuela y fe, fuiste un ejemplo de pie de esfuerzo y perseverancia", recita el payador y continúa "Fue tu foto arrodillado que a todos nos conmovió, pero nunca claudicó la fe de Dios, a tu lado. Que nunca muera el legado de nuestro interior profundo, porque fue cada segundo que te miramos a vos, de rodillas ante Dios pero de pie hacia el mundo".

Con gran emoción, finaliza rimando: "querido Emiliano para mí… ya sos campeón. Déjate hasta el corazón con el rebenque en la mano. Sabes tu suelo paisano del Lanin y del pehuen, te valorará también a lo largo de su historia, porque con letras de GLORIA representaste a NEUQUÉN".