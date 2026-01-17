Inédito: Javier Milei subió al escenario con el Chaqueño Palavecino y cantó ante una multitud

En una visita fuera de protocolo, el mandatario nacional se fundió en un abrazo con el músico y entonó estrofas de Amor Salvaje. Una multitud lo recibió en el festival cordobés.

El presidente Javier Milei protagonizó este sábado a la madrugada un momento inédito en la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María . Pasadas las 1de la mañana, y ante un anfiteatro José Hernández colmado, el mandatario no solo ocupó un lugar en el palco oficial, sino que aceptó la invitación del Chaqueño Palavecino para subir al escenario Martín Fierro, donde terminó cantando ante más de 30.000 personas.

El jefe de Estado arribó a la ciudad cordobesa en medio de un operativo de seguridad sin precedentes. Acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem, el Presidente ingresó al predio mientras el Chaqueño arrancaba show. La ovación fue inmediata, mezclada con la sorpresa de los asistentes que no esperaban ver al líder libertario participando activamente del espectáculo folclórico más importante del país.

El encuentro entre el músico y el Presidente se produjo en un clima de total distensión. El Chaqueño Palavecino, una de las figuras más convocantes de la música popular, detuvo su presentación para darle la bienvenida. "Es un honor que el Presidente nos visite en nuestra casa", lanzó el artista salteño antes de que Milei subiera las escaleras. Una vez arriba, ambos se fundieron en un abrazo fraternal que fue captado por miles de teléfonos celulares.

Lejos de la formalidad, Milei tomó el micrófono y se animó a entonar las estrofas de "Amor Salvaje", uno de los mayores éxitos del repertorio del Chaqueño. El gesto fue interpretado como un guiño directo al interior del país, en una provincia como Córdoba donde el mandatario mantiene niveles de imagen positiva superiores a la media nacional.

Gesto político y agenda internacional

La visita a Jesús María tuvo una carga política significativa. Al no haber un recibimiento oficial por parte del gobernador Martín Llaryora, quien se encuentra bajo licencia, Milei optó por una estrategia de contacto directo con la gente. Según fuentes de la Casa Rosada, el Presidente quiso agradecer el respaldo electoral cordobés en un escenario de tradición y arraigo, diferenciándose de la gestión anterior en su relación con las fiestas populares.

Esta escala en Córdoba es el punto de partida de un ambicioso periplo internacional. Este sábado, el Presidente partirá hacia Asunción del Paraguay, donde participará de la histórica firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Se trata de un viaje clave para la política exterior argentina, que busca acelerar la integración económica del bloque regional con los mercados más desarrollados del mundo.

Rumbo al Foro Económico de Davos

Tras su paso por Paraguay, la agenda presidencial continuará el domingo con destino a Suiza. Milei participará del Foro de Davos, donde es esperado con gran expectativa por los líderes financieros globales. Su discurso estará centrado en la defensa del capitalismo de libre empresa y la presentación de las reformas estructurales que su gestión está llevando adelante para estabilizar la economía argentina.