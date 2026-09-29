¡El sueño está en marcha! Esta es la película argentina elegida para representar al país en los Oscar 2027: ¿de qué se trata?

Una historia basada en cuentos de Mariana Enriquez: la Academia de Cine Argentina eligió la película de Laura Casabé para competir en la gran cita de Hollywood.

La carrera internacional del cine argentino sumó este lunes una nueva página con una decisión que concentra la atención de la industria audiovisual. La elección se realizó en Buenos Aires y dejó definida la película que ahora deberá atravesar una nueva instancia para intentar llegar a una de las principales ceremonias del cine mundial , el Oscar .

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina anunció que La virgen de la tosquera , dirigida por Laura Casabé , será la representante nacional en la próxima edición de los Premios Oscar . La película competirá en el proceso de selección de la categoría Mejor película internacional, cuya decisión final sobre las nominadas se conocerá el 21 de enero del próximo año.

El anuncio tuvo lugar este lunes 28 de septiembre en ArtHaus Central, en la Ciudad de Buenos Aires, durante una ceremonia conducida por Juan Minujín , integrante de la Comisión Directiva de la Academia. Del encuentro también participaron Daniel Pensa , vicepresidente segundo de la institución, y Pablo Ingercher , secretario, además de distintas figuras vinculadas al cine y al sector audiovisual argentino.

La producción de Laura Casabé fue la elegida entre cuatro títulos que habían quedado preseleccionados. La lista se completaba con El Partido, de Juan Cabral; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella. Durante la ceremonia, Dolores Oliverio fue la encargada de presentar La virgen de la tosquera. Por su parte, Leticia Bredice presentó El Partido, Martín Rechimuzzi hizo lo propio con Nuestra Tierra y Eduardo Blanco estuvo a cargo de Parque Lezama.

De qué trata La virgen de la tosquera

La película está dirigida por Laura Casabé y cuenta con guion de Benjamín Naishtat. El proyecto adapta los cuentos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, escritos por Mariana Enríquez e incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama.

La historia está ambientada en el conurbano bonaerense durante la crisis de 2001 y tiene como protagonista a Natalia, una adolescente que vive junto a su abuela. En el cierre de su adolescencia, transita un verano atravesado por el deseo y la violencia social, mientras la narración incorpora elementos fantásticos y de terror.

La producción es una coproducción entre Argentina, México y España y tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance de 2025. Además, obtuvo cuatro reconocimientos en el Bafici, entre ellos el Gran Premio del Jurado. El recorrido internacional de la película ya había sumado otra distinción este año. El 7 de septiembre, la Academia de Cine argentina la había elegido para representar al país en la categoría de mejor película iberoamericana de los Premios Goya 2027.

Otras novedades de la Academia de Cine Argentina

La jornada también sirvió para anunciar iniciativas vinculadas con la preservación del patrimonio audiovisual argentino. Luis Scalella informó que la Academia de Cine Argentina participará en la reconstrucción de Los martes, orquídeas, en conjunto con la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual y Warner Bros. Discovery, con colaboración de Argentina Sono Film.

La restauración estará a cargo del laboratorio Cubic Restoration. La película, dirigida por Francisco Mugica y estrenada en 1941, significó el debut protagónico de Mirtha Legrand, integrante de honor de la Academia y ganadora del Premio de Honor a la Trayectoria de los Premios Sur. El proyecto tendrá además el respaldo del Programa de Mecenazgo del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Fundación Santander.

Por otra parte, la Academia dio a conocer los beneficiarios de la edición primavera de su Programa de Ayudas a la Movilidad para Festivales y Mercados Internacionales, respaldado por el Círculo de Amigos de la Academia de Cine.

Entre los seleccionados se encuentran María Aparicio, Laura Citarella, Axel Cheb Terrab, Ignacio Masllorens, Celina Murga Cabrol, Roxana Ramos y Paula, cuyos proyectos tendrán presencia en festivales y mercados internacionales como Venecia, Locarno, San Sebastián e Iberseries España. El jurado estuvo integrado por Inés de Oliveira Cézar, Saula Benavente, Verónica Cura y Gerónimo Tanoira, en representación del Círculo de Amigos.