Un cortometraje neuquino que pone luz a las cicatrices del servicio militar obligatorio

Fue rodado en Zapala bajo la dirección de Agnese Boaretto. El lunes 6 de abril se presentará en el Cine Teatro Español.

Abril de 1994 . Ficción: dos neuquinos, criados entre arcilla, viento y jarillal, se embarcan en una pequeña épica: correr por primera vez en una bicicleta vieja, mientras son convocados al Servicio Militar Obligatorio .

Realidad: Omar Carrasco , 20 años, oriundo de Cutral Co , es torturado, asesinado y desaparecido a solo tres días de ingresar al Grupo 161 de Artillería de Zapala para cumplir con la conscripción.

Memoria: un crimen que expone la violencia institucionalizada que sufrían los colimbas. La muerte que pone en evidencia lo que había sido naturalizado durante décadas. Un presidente que decretará el fin del servicio militar obligatorio.

Cortometraje 6 de Abril-2 El cortometraje "6 de Abril" se rodó en Zapala inspirado en el asesinato de Omar Carrasco.

Treinta años después, la realizadora Agnese Boaretto se instaló en la estepa zapalina junto a un nutrido equipo técnico y actoral —en su mayoría patagónico, pero con participación de distintos puntos del país— para rodar 6 de Abril, un cortometraje de 30 minutos que narra una historia sencilla, de amistad, atravesada por las complejidades y contradicciones del Servicio Militar Obligatorio y sus múltiples impactos.

Lo personal es político

Agnese Boaretto creció en democracia. Siempre estuvo presente en su pensamiento qué hubiese pasado si nacía varón antes de 1994: un miedo compartido por varias generaciones, alimentado por la memoria de Malvinas y por el secreto a voces de la violencia que muchas veces se ejercía en el Servicio Militar Obligatorio.

En su caso, además, creció con el relato de su padre, a quien le tocó hacer la colimba en 1976, en Campo de Mayo. Estuvo ahí, bajo una carpa de lona, cuando Montoneros ingresaron a rescatar a compañeros que estaban en el hospital y comenzó una balacera que duró horas.

“Soldado, póngase el plato en la cabeza”, gritaban. Muchos de los recuerdos que le compartió a su hija quedaron marcados por los golpes de los superiores y por la tristeza de cada vez que llegaba la noticia de que un amigo había desaparecido. Pero también, la colimba significó para él complicidad y amistad forjadas en la adversidad, y la contradicción de querer servir a la Patria comprendiendo que ese momento histórico la lastimaba.

Cortometraje 6 de Abril-3 Algunas de las escenas del fuerte cortometraje.

Años más tarde, a Agnese le tocó trabajar en la producción de un documental sobre Moncho Águila, el primer soldado argentino caído en la guerra de Malvinas. Durante el rodaje, un hombre se le acercó para contarle que había hecho el Servicio Militar el año en que asesinaron a Carrasco y que había compartido con él esos tres días antes de que lo mataran.

“Era muy introvertido y cuando se ponía nervioso se reía”, le dijo. Agnese escuchó atenta. La historia la conmovió y sintió la urgencia de hacer algo con ese relato que, de alguna forma, sentía propio: por neuquina, por argentina y por su padre.

Escribió el guion de un corto de ficción para presentarlo a un concurso de fomento de la Ley de Cine, en el marco de los 40 años de democracia. Al día siguiente se enteró del asesinato de Pablo Córdoba mientras cumplía una guardia en el Grupo de Artillería 16 de Zapala.

“Quedé atónita. De hecho, los cuerpos de ambos aparecen a metros de ese tanque de agua icónico que hay dentro del Ejército en Zapala y que se ve desde la ruta. Eso fue muy fuerte. Y, a la vez, ya circulaban discursos de distintos sectores políticos que insinuaban que el retorno del servicio militar era una buena idea”, explica.

6 de Abril

Durante 30 minutos, el guion del cortometraje no solo dialoga con la memoria, sino que también lo hace desde una dimensión territorial.

“Me pareció muy valioso que la historia sucediera acá: poner en evidencia que una experiencia contada desde el campo es distinta a la ciudad. En ese sentido, el corto tiene algo muy particular: es Zapala, un lugar de una belleza singular. Los planos generales aparecen con fuerza, dándole valor estético a la cordillera y al paisaje de la estepa, al mismo tiempo que recuperan algo de la memoria neuquina y argentina”, explica Agnese.

Cortometraje 6 de Abril-4 La directora Agnese la fría meseta de Zapala filmando el cortometraje.

Más de 25 personas trabajaron para construir esta pieza, que se estrena en uno de los momentos más críticos del cine argentino. Más allá de la historia en particular, el contexto vuelve inevitable la pregunta por el sentido:¿por qué necesitamos del cine nacional? ¿Por qué necesitamos del cine hecho en nuestros territorios, desde nuestras miradas? ¿Qué nos pasa cuando eso sucede?

Es una discusión que Neuquén y la Patagonia vienen dando no sólo desde su inmenso potencial en producción audiovisual, sino también a través de sus festivales, sus organizaciones, sus escuelas de cine. Nadie va a contarnos mejor la historia que quien transitó estos lugares, estos pueblos, estas memorias.

“El cine es necesariamente una herramienta de transformación social. Siempre es fundamental pensarla con el público, pensar a quién va dirigida. A mí me interesa mucho que 6 de Abril lo puedan ver pibes de 17 o 18 años y que entiendan que la democracia no siempre fue una realidad, que el servicio militar existió, que era muy difícil ‘zafar’”, explica Agnese.

Y agrega: “El cine genera diálogos, que es lo más interesante que puede pasar. La ficción es un caballo de Troya: te permite entrar en lugares donde quizás hay resistencia para hablar de ciertas realidades complejas. El arte se mete en esa fibra. Narrar una historia neuquina y argentina termina decantando en soberanía”.

Vamos al cine

La avant premiere será el lunes 6 de abril, a las 20.30, en el Cine Teatro Español. Una oportunidad para volver a encontrarnos con nuestras representaciones identitarias y con una mirada sobre lo que somos.

Cortometraje 6 de Abril-5

La entrada es gratuita y se puede retirar —hasta agotar la capacidad de la Cortola— en la boletería del cine. Como antesala, el cantautor Ernesto Guevara compartirá algunas canciones y, luego de la proyección, habrá un espacio de diálogo con la realizadora y el equipo.

Además, durante la mañana y la tarde de ese mismo día, en articulación con la Fundación BPN y la Coordinación de Niveles del Consejo Provincial de Educación, se realizarán funciones especiales para escuelas secundarias de la ciudad, lo que abre una oportunidad para que jóvenes y adolescentes se acerquen, desde otro lugar, a un hecho significativo de la historia reciente del país.

6 de Abril fue declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados de la Nación, la Legislatura de Neuquén y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Neuquén.

Ahora resta esperar qué sucede cuando comience a colarse en la memoria colectiva ya tejida y en la que vendrá.