Aseguran que Ricky Diotto pedirá que le quiten la tenencia de su hija a María Fernanda Callejón: estas son las 2 razones

El conflicto entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que volvió a poner el foco sobre la situación familiar de los ex. La disputa judicial que mantienen desde hace tiempo continúa generando repercusiones y, según trascendió en televisión, podría avanzar hacia una nueva instancia.

La información fue difundida por Karina Iavícoli , luego de recibir un mensaje mientras se desarrollaba LAM y decidió compartir el contenido con el resto del panel. La periodista contextualizó la situación antes de revelar la novedad: “Es un conflicto judicial al que venimos asistiendo siempre con novedades en este matrimonio que supo ser feliz y supo ser familia mucho tiempo” , adelantó Iavícoli.

De acuerdo con la información que recibió la panelista, Ricky Diotto estaría preparando una presentación judicial relacionada con Giovanna, la hija que tiene junto a María Fernanda Callejón y que actualmente tiene 11 años: “Me llega la información de que está todo muy avanzado para que Ricky Diotto pida la tenencia de su hija por mal desempeño como madre de María Fernanda Callejón y por la alienación parental que estaría ejerciendo ella sobre la menor, poniéndola en contra del padre” , agregó Karina.

La periodista anticipó además que buscaría comunicarse con Diotto para conocer su versión sobre la situación. “Es heavy, digamos, la decisión que habría tomado. Ahora le voy a escribir a él para preguntarle”, cerró. La información fue analizada en el piso, donde Ángel de Brito se refirió a las dificultades que tendría un pedido de estas características y explicó algunos de los supuestos contemplados judicialmente.

Ángel De Brito respaldó a María Fernanda Callejón

De Brito calificó como “casi imposible” el objetivo que, según trascendió, tendría Diotto. “Hay dos argumentos o causales en la justicia para eso: un problema de salud mental o adicciones… y prostitución. O violencia infantil también”, detalló el conductor. En ese contexto, también recordó antecedentes en los que se habría discutido la tenencia a partir de situaciones vinculadas con la denominada alienación parental.

Respecto a quitarle la tenencia de un hijo a una madre por alienación parental, De Brito recordó que “la justicia lo ha hecho muy pocas veces” y mencionó como ejemplo el caso de Silvia Süller y su hijo Christian Soldán.

“Es muy extraño. Yo igual, por supuesto, no estoy de acuerdo con esto, como lo dije en el caso de Icardi. Para mí los hijos chiquitos tienen que estar con sus mamás que los crían todos los días. Después, bueno...”, sostuvo el conductor, quien aclaró que su postura no implica cuestionar la decisión que Diotto estaría evaluando tomar.