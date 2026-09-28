¿Extraña a Wanda Nara? El detalle del mate de Mauro Icardi que lo dejó expuesto con la China Suárez.

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica después de compartir una postal desde su casa. Pero esta vez no fue solamente el contenido de la imagen lo que llamó la atención: la periodista especializada en chimentos, Juariu , detectó un particular detalle en el mate que aparece en la foto y lo vinculó directamente con Wanda Nara .

El futbolista publicó una imagen en la que se lo ve sentado frente a un hogar a leña, tomando mate y descansando en un ambiente de su casa. Entre los objetos que aparecen en la escena se destaca un mate de madera personalizado.

La imagen no pasó inadvertida para Juariu , quien suele analizar minuciosamente las publicaciones de Mauro Icardi , Wanda Nara y la China Suárez . La influencer compartió la historia del futbolista y señaló el mate que sostenía el jugador. El detalle que llamó la atención es que el mate que aparece en la foto habría sido un regalo de la modelo y conductora. La periodista lo marcó en su historia y puso el foco justamente en ese objeto.

La publicación adquiere especial interés por el contexto actual de la relación entre Mauro y Wanda. Aunque estuvieron casados durante años y tienen dos hijas en común, actualmente atraviesan una conflictiva separación que también tiene derivaciones judiciales. Además, en los últimos días Icardi volvió a hablar públicamente de uno de los episodios centrales de su historia con la China Suárez: el encuentro que mantuvieron en París el 26 de septiembre de 2021, mientras él todavía estaba en pareja con Wanda.

Pero hubo un segundo detalle que la influencer decidió remarcar. Después de mostrar el mate personalizado, Mauro apareció tomando mate con otro equipo, esta vez compuesto por un mate celeste y un termo Stanley verde personalizado. Juariu hizo una captura de ambas publicaciones y escribió sobre la segunda imagen: “Y hoy Mauro cambió el mate”. De esta manera, la influencer puso en evidencia el cambio entre una publicación y otra y volvió a llevar la atención hacia el objeto que había aparecido en la primera postal.

Así reaccionó Wanda Nara al posteo en el que Mauro Icardi confesó su infidelidad

El Wandagate volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Mauro Icardi recordara públicamente el comienzo de su relación con la China Suárez. A cinco años de aquel encuentro en París que marcó un quiebre en su matrimonio con Wanda Nara, el futbolista compartió una fotografía del lugar y acompañó la imagen con un mensaje cargado de significado. La publicación rápidamente generó repercusión y volvió a instalar el conflicto entre los protagonistas.

“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, escribió el ex Galatasaray junto a la imagen del lugar donde se produjo aquel encuentro el 26 de septiembre de 2021. El posteo funcionó como una referencia directa a uno de los episodios que provocó la ruptura de su relación con la empresaria y, con el paso del tiempo, terminó dando lugar a su vínculo con la actriz.

La publicación del delantero tuvo una rápida respuesta en las redes sociales, aunque Wanda eligió no contestar de manera directa. La conductora no mencionó a Icardi ni a la China Suárez y tampoco hizo referencia explícita al mensaje que había compartido su exmarido. En cambio, continuó mostrando distintos momentos de su jornada y eligió poner el foco en su familia, una decisión que llamó la atención de sus seguidores por el contexto en el que se produjeron las publicaciones.

En una de sus historias de Instagram, la blonda apareció dentro de un auto junto a una de sus hijas, quien llevaba puesta una camiseta de River Plate. Sobre la fotografía escribió “Buen día hoy temprano al cole” y agregó en letras grandes la frase “Family Day”. Poco después, compartió otra imagen de su hija en una pista de atletismo. Mientras el crack ex Selección Argentina volvía a recordar aquella noche en París, la empresaria mostró así una escena cotidiana vinculada a sus hijas.