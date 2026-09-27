Bomba: así reaccionó Wanda Nara al posteo en el que Mauro Icardi confesó su infidelidad

A través de un posteo, el delantero reconoció aquella noche en París con la China Suárez que detonó el vínculo.

El Wandagate volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Mauro Icardi recordara públicamente el comienzo de su relación con la China Suárez . A cinco años de aquel encuentro en París que marcó un quiebre en su matrimonio con Wanda Nara , el futbolista compartió una fotografía del lugar y acompañó la imagen con un mensaje cargado de significado. La publicación rápidamente generó repercusión y volvió a instalar el conflicto entre los protagonistas.

“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia ”, escribió el ex Galatasaray junto a la imagen del lugar donde se produjo aquel encuentro el 26 de septiembre de 2021. El posteo funcionó como una referencia directa a uno de los episodios que provocó la ruptura de su relación con la empresaria y, con el paso del tiempo, terminó dando lugar a su vínculo con la actriz.

La publicación del delantero tuvo una rápida respuesta en las redes sociales, aunque Wanda eligió no contestar de manera directa. La conductora no mencionó a Icardi ni a la China Suárez y tampoco hizo referencia explícita al mensaje que había compartido su exmarido. En cambio, continuó mostrando distintos momentos de su jornada y eligió poner el foco en su familia, una decisión que llamó la atención de sus seguidores por el contexto en el que se produjeron las publicaciones.

La respiesta de Wanda Nara, sin mencionar a los protagonistas

En una de sus historias de Instagram, la blonda apareció dentro de un auto junto a una de sus hijas, quien llevaba puesta una camiseta de River Plate. Sobre la fotografía escribió “Buen día hoy temprano al cole” y agregó en letras grandes la frase “Family Day”. Poco después, compartió otra imagen de su hija en una pista de atletismo. Mientras el crack ex Selección Argentina volvía a recordar aquella noche en París, la empresaria mostró así una escena cotidiana vinculada a sus hijas.

Wanda Nara y su hija Isabella Icardi en el Día de la Familia pic.twitter.com/G9nX1ksQyL — GENTE (@genteonline) September 26, 2026

De esta manera, la mediática no realizó una declaración pública sobre el recuerdo que compartió Icardi y eligió mantener sus redes sociales enfocadas en cuestiones familiares. El posteo del futbolista, en cambio, volvió a despertar el interés por una historia que comenzó en 2021 y que todavía genera repercusiones cada vez que alguno de sus protagonistas hace referencia a ella. En paralelo, Wanda se prepara para una nueva temporada de MasterChef Celebrity, mientras continúa con sus proyectos laborales y sus publicaciones en redes sociales.