De qué se trata la película de Wanda Nara "¿Querés ser mi hijo?", la comedia romántica junto a Agustín Bernasconi
Tras una infidelidad, el personaje de Wanda Nara finge una relación familiar con su vecino para conseguir trabajo... hasta que comienza la atracción.
La mediática y conductora Wanda Nara da un paso más en su carrera artística al protagonizar su primer largometraje, titulado "¿Querés ser mi hijo?". La producción, que se estrena este jueves en las salas de cine, es una comedia romántica que la enfrenta a un complejo desafío actoral.
En la película, Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer que, tras descubrir la infidelidad de su pareja y verse sin trabajo, regresa a su antiguo departamento de soltera. Su vida da un giro inesperado cuando le propone a su joven vecino, Javier (interpretado por Agustín Bernasconi), hacerse pasar por su hijo para conseguir una oportunidad laboral.
El acuerdo entre ambos los obliga a mantener la farsa, incluso durante un viaje relacionado con el trabajo. La situación se complica cuando surge entre ellos una atracción romántica, mientras intentan convencer a los demás de su supuesta relación familiar y ocultan los sentimientos que empiezan a aflorar.
La adaptación de una comedia mexicana
"¿Querés ser mi hijo?" es la adaptación argentina de la película mexicana homónima estrenada en 2023, que contó con Ludwika Paleta y Juanpa Zurita en los roles protagónicos. La dirección de la versión local recae en Hernán Guerschuny, conocido por su trabajo en "Una noche de amor" y "Doble discurso", además de la serie "Casi feliz".
El elenco principal se completa con la participación de Jean Pierre Noher y Charo López. El rodaje del film comenzó en abril de 2026 y se llevó a cabo en locaciones de Uruguay y Argentina.
El vestido de Dolce & Gabbana que eligió Wanda Nara
Para la presentación de ¿Quieres ser mi hijo?, Wanda apostó por un diseño de Dolce & Gabbana que combinó elegancia con detalles llamativos. Se trató de un vestido midi negro, ajustado al cuerpo, con mangas largas y un escote amplio que se destacó en el conjunto.
El diseño incorporó un estampado de rosas rojas y hojas verdes, una combinación que aportó color sobre la base oscura de la prenda. Para completar el estilismo, eligió zapatos negros de punta fina y taco alto, además de anillos, un reloj metálico y uñas pintadas de rojo.
En cuanto al beauty look, la conductora llevó su cabello rubio, largo y ondulado, con raya al medio. El maquillaje acompañó la propuesta con delineado oscuro en los ojos y labios en tono nude. Con este conjunto, Nara posó frente a las cámaras junto a Bernasconi y Guerschuny antes de ingresar a la función especial.
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