De qué se trata la película de Wanda Nara "¿Querés ser mi hijo?", la comedia romántica junto a Agustín Bernasconi

Tras una infidelidad , el personaje de Wanda Nara finge una relación familiar con su vecino para conseguir trabajo... hasta que comienza la atracción.

La mediática y conductora Wanda Nara da un paso más en su carrera artística al protagonizar su primer largometraje, titulado "¿Querés ser mi hijo?" . La producción, que se estrena este jueves en las salas de cine , es una comedia romántica que la enfrenta a un complejo desafío actoral.

En la película, Wanda Nara interpreta a Lucía , una mujer que, tras descubrir la infidelidad de su pareja y verse sin trabajo, regresa a su antiguo departamento de soltera. Su vida da un giro inesperado cuando le propone a su joven vecino, Javier (interpretado por Agustín Bernasconi ), hacerse pasar por su hijo para conseguir una oportunidad laboral.

El acuerdo entre ambos los obliga a mantener la farsa , incluso durante un viaje relacionado con el trabajo. La situación se complica cuando surge entre ellos una atracción romántica , mientras intentan convencer a los demás de su supuesta relación familiar y ocultan los sentimientos que empiezan a aflorar.

La adaptación de una comedia mexicana

"¿Querés ser mi hijo?" es la adaptación argentina de la película mexicana homónima estrenada en 2023, que contó con Ludwika Paleta y Juanpa Zurita en los roles protagónicos. La dirección de la versión local recae en Hernán Guerschuny, conocido por su trabajo en "Una noche de amor" y "Doble discurso", además de la serie "Casi feliz".

El elenco principal se completa con la participación de Jean Pierre Noher y Charo López. El rodaje del film comenzó en abril de 2026 y se llevó a cabo en locaciones de Uruguay y Argentina.

El vestido de Dolce & Gabbana que eligió Wanda Nara

Para la presentación de ¿Quieres ser mi hijo?, Wanda apostó por un diseño de Dolce & Gabbana que combinó elegancia con detalles llamativos. Se trató de un vestido midi negro, ajustado al cuerpo, con mangas largas y un escote amplio que se destacó en el conjunto.

El diseño incorporó un estampado de rosas rojas y hojas verdes, una combinación que aportó color sobre la base oscura de la prenda. Para completar el estilismo, eligió zapatos negros de punta fina y taco alto, además de anillos, un reloj metálico y uñas pintadas de rojo.

En cuanto al beauty look, la conductora llevó su cabello rubio, largo y ondulado, con raya al medio. El maquillaje acompañó la propuesta con delineado oscuro en los ojos y labios en tono nude. Con este conjunto, Nara posó frente a las cámaras junto a Bernasconi y Guerschuny antes de ingresar a la función especial.