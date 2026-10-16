Tras ganar un Martín Fierro de la Música, Wanda Nara protagonizó un gesto solidario que dio que hablar

Wanda Nara volvió a ser noticia después de una noche especial en la que celebró un nuevo reconocimiento profesional. Sin embargo, esta vez, la repercusión no estuvo vinculada con su carrera artística ni con sus proyectos televisivos, sino con una iniciativa solidaria que compartió con sus seguidores en las redes sociales.

La conductora visitó la Fundación Garrahan y Casa Garrahan , donde protagonizó un encuentro con las familias que se encuentran alojadas en la institución. La actividad quedó registrada en imágenes que rápidamente se difundieron a través de las plataformas digitales y mostraron el clima de alegría que se vivió durante la jornada .

Durante su visita, la empresaria sorprendió a las madres que acompañan a sus hijos mientras atraviesan tratamientos médicos con productos de belleza , en el marco de una iniciativa especial por el Día de la Madre. Casa Garrahan brinda alojamiento y contención a niños que necesitan realizar tratamientos médicos lejos de sus hogares y a los adultos que los acompañan. En ese contexto, el gesto de Wanda estuvo dirigido a las mujeres que transitan situaciones complejas mientras permanecen cerca de sus hijos.

La cuenta oficial de Instagram de la Fundación Garrahan publicó un video del encuentro, en el que se pudo ver a la mediática rodeada de madres y chicos. Las imágenes reflejaron la cercanía con los presentes, que posaron junto a ella con sonrisas y las manos levantadas para celebrar el momento. La visita también quedó retratada en una fotografía grupal, donde Wanda aparece sentada junto a varias mujeres y niños que compartieron con ella la actividad.

El mensaje que compartió Wanda Nara en sus redes sociales

La conductora también replicó las imágenes en sus propias historias de Instagram, donde agradeció el cariño con el que fue recibida durante su paso por la institución: “Gracias por recibirme con tanto amor”, escribió la empresaria sobre una de las publicaciones, en la que se podía ver a las familias reunidas y sonrientes. De esta manera, Wanda compartió con sus seguidores una faceta diferente de su actividad pública, al mostrar un encuentro marcado por la solidaridad y el acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles.

De ganar un Martín Fierro a una visita solidaria

La visita a Casa Garrahan se produjo después de una noche de celebración para la mediática, que recibió un Martín Fierro de la Música por su canción “Bad Bitch”. El reconocimiento sumó un nuevo momento destacado a su recorrido artístico, aunque en esta oportunidad fue su iniciativa solidaria la que captó la atención en las redes sociales.

A través de las imágenes difundidas, quedó reflejado el encuentro con las familias y el agradecimiento de Wanda por el recibimiento. Una jornada en la que la conductora combinó su presente profesional con un gesto destinado a las madres que acompañan a sus hijos durante tratamientos médicos.