La blonda habló con el artista y contó que una visita del autor de la cumbia 420 le trajo más de un dolor de cabeza.

Wanda Nara protagonizó un momento inesperado durante una entrevista en el streaming Dos Reyes & INK Stream: L-Gante la sorprendió con una videollamada y volvió a quedar en evidencia la cercanía que mantienen. La conductora conversaba con Luis Perdomo sobre la posibilidad de organizar una fiesta de cumpleaños cuando recordó, entre risas, los problemas que le había ocasionado una celebración anterior con el cantante.

Al ser consultada sobre sus planes, la empresaria anticipó que quiere festejar a lo grande y que todavía está definiendo el lugar y la fecha. “Me quiero hacer una fiesta grande. Estamos viendo a ver dónde y en qué fecha ”, contó. También precisó que la reunión sería aproximadamente una semana después de su cumpleaños y les pidió a los organizadores: “Resuélvanse la fecha”.

Perdomo se ofreció a colaborar con los preparativos y propuso: “Le metemos, le metemos fiesta”. La respuesta de Nara fue una advertencia en tono de broma: “Ustedes me dan pánico”. Entonces explicó el motivo y recordó la última vez que Elián Valenzuela, nombre real del músico, participó de uno de sus festejos: “La última vez que Elián vino a mi cumpleaños, todavía estoy pagando las multas en el country ”.

La conversación se produjo en un momento en que el vínculo entre ambos volvió a quedar bajo la lupa. Días antes, el artista había respaldado públicamente a su expareja después de que María Eugenia “la China” Suárez publicara un mensaje que apuntaba contra ella. La actriz había cuestionado a una mujer que, según escribió, ofrecía autos a cambio de casarse, en referencia a una historia que el propio cantante había contado sobre una supuesta promesa de una Ferrari.

L-Gante sorprendió durante una charla para Dos Reyes & INK Stream al comunicarse por videollamada con Wanda Nara. El momento quedó registrado y se verá en la entrevista completa, que se emitirá el jueves próximo, de 16 a 18.



La conversación también incluirá otros temas de la… pic.twitter.com/GjrEWI27Xq — VisionShow (@VisionShowOK) November 28, 2026

La defensa de L-Gante a Wanda Nara tras el escándalo con la China Suárez

El artista respondió con una fotografía junto a Wanda tomada en General Rodríguez y un mensaje conciliador: “Amor y paz. Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera”. La conductora compartió la publicación y agregó: “Como dolió este amor verdadero”, una frase vinculada con la canción que había dedicado inicialmente a Mauro Icardi y que luego relanzó con el referente de la cumbia 420.

El músico también se refirió a la disputa durante una presentación en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde Martín Cirio le preguntó por las diferencias entre ambas mujeres. Ante el público, contestó: “Es un tema muy sensible... Yo lo trato de esta manera, siempre de explicar, sin perder la elegancia”. Luego agregó: “Siempre de ese team, como ya sabes”, mientras parte del estadio coreaba el nombre de Nara.

La postura del cantante contrastó con la de Tamara Báez, madre de su hija, que manifestó su apoyo a Suárez en redes sociales. Pepe Ochoa, integrante de LAM, difundió un comentario que la joven había dejado en una publicación de la actriz: “Se tenía que decir y se dijoooo”.