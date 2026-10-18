L-Gante habló de su ausencia en Masterchef: "No quería quedar mal"

Antes de la versión del artista, había trascendido que le hizo un desplante a la producción y que nunca les contestó.

L-Gante explicó por primera vez por qué no participó de MasterChef Celebrity , después de varias semanas de especulaciones sobre su salida del reality de cocina. El referente del RKT se refirió al tema durante los Martín Fierro de la Música, donde reapareció en público y se reencontró con Wanda Nara. En diálogo con Ya Fue Todo, el programa de streaming de Jotax Digital, aseguró que su ausencia respondió a cuestiones personales y a dificultades para comprometerse con las grabaciones.

“Fueron cuestiones mías. Por disponibilidad no me podía llegar a comprometer de una manera tan concreta y no quería quedar mal”, explicó el músico. Luego, agregó que prefirió apartarse antes de asumir una responsabilidad que no estaba seguro de poder cumplir. “El responsable obviamente iba a ser yo si faltaba y por eso tomé la mejor decisión”, sostuvo sobre su decisión de no integrar el elenco.

De esta manera, el artista atribuyó su salida a problemas de agenda y a la imposibilidad de garantizar la presencia que exige el certamen. Sin embargo, sus declaraciones contrastaron con la versión que había circulado antes del comienzo de las grabaciones, cuando trascendió que Telefe habría decidido dejarlo afuera de la nueva temporada.

En LAM, Ángel de Brito había afirmado que la determinación no partió del cantante, sino de las autoridades del canal. Según explicó, la decisión habría estado relacionada con distintos inconvenientes durante la preparación del programa y no únicamente con la situación judicial que atraviesa el músico por una denuncia por presuntas amenazas con armas en General Rodríguez.

El conductor también señaló que la producción había tenido dificultades para coordinar compromisos previos con el intérprete. Entre ellos, mencionó las clases de cocina que los participantes debían realizar para incorporar técnicas antes de comenzar las grabaciones. “No les contesta a los productores”, aseguró al describir los problemas de comunicación que, según su relato, habrían surgido durante la organización.

De Brito agregó que MasterChef Celebrity requiere jornadas extensas de trabajo, además de actividades promocionales vinculadas con el estreno y la emisión de cada episodio. En ese contexto, la disponibilidad de Elián Valenzuela, nombre real del cantante, habría sido uno de los puntos que el canal necesitaba resolver antes de confirmar definitivamente el reparto.

La salida llamó la atención porque el referente de la música urbana había sido anunciado entre los primeros convocados para esta edición. Además, Wanda Nara, quien estará al frente del ciclo, habría intentado que continuara en el proyecto. “Wanda se quejó bastante, quería que lo retengan, pero fue decisión del canal sacarlo del programa”, sostuvo el periodista. Según esa versión, los compromisos laborales del músico en España también coincidían con el adelanto de las grabaciones.

La causa judicial que pesa sobre L-Gante

Tras su desvinculación, Telefe avanzó con la búsqueda de un reemplazo y anunció la incorporación de Mike Amigorena. Así, la participación del intérprete quedó descartada antes del inicio de las grabaciones. En paralelo, la causa judicial mencionada por el conductor se originó en una denuncia presentada por una vecina de General Rodríguez, que lo acusó de presuntas amenazas con armas. La investigación derivó en tres allanamientos, uno de ellos en la vivienda del artista, y otros dos en propiedades del country Terravista.