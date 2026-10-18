Horóscopo de hoy, domingo 18 de octubre: las predicciones para los 12 signos

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

El horóscopo de este domingo 18 de octubre de 2026 dice que la Luna alcanza su cuarto creciente pasado el mediodía, en los últimos grados de Capricornio. Es el primer gran punto de tensión del ciclo iniciado con la Luna Nueva del 10: lo que se imaginó empieza a chocar con la realidad, y eso no es un obstáculo, sino una invitación a ajustar, decidir y darle consistencia a lo que de verdad importa.

El clima astral dice que hoy es un buen día para revisar qué ideas merecen seguir creciendo, cuáles necesitan un ajuste y cuáles conviene dejar ir. Un domingo para hacer balance sin dramatizar.

Conocé qué le deparan los astros y cuáles son las claves para aprovechar al máximo esta jornada.

Horóscopo del domingo 18 de octubre

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El día de hoy viene marcado por tensiones en el trabajo y desacuerdos con los compañeros o con los clientes. Es probable que te demanden más presencia y más compromiso y responsabilidades. ¡No te comprometas si no estás seguro de poder cumplir!

Tauro (20 de abril-20 de mayo)

La cuadratura entre el Sol y la Luna puede dinamitar tu organización y previsiones para el día de hoy. Para poder rendir en tus estudios será necesario que pongas mucho empeño en establecer una planificación realista y equilibrada. ¡Si tienes que viajar revisa bien horarios y pequeños detalles!

Géminis (21 de mayo-20 de junio)

La Luna en cuadratura al Sol supone para ti dificultades económicas. Tus deseos de disfrutar y divertirte te pueden pasar factura y hacer que las deudas aumenten más de lo conveniente. ¡Revisa bien los gastos y ponte al día si tienes pagos atrasados!

Cáncer (21 de junio-22 de julio)

Hoy los compromisos domésticos pueden generar discusiones y desacuerdos con la pareja. No será fácil encontrar el equilibrio necesario y tendrás que armarte de paciencia si quieres que el día discurra en armonía. ¡Ponte en el lugar del otro y trata de ser más diplomático!

Leo (23 de julio-22 de agosto)

La cuadratura entre las luminarias puede dar lugar a pequeñas pero numerosas interrupciones que entorpezcan tu ritmo habitual. Es probable que el volumen de imprevistos altere tu paciencia y digas algo que en realidad no piensas. ¡No te sobrecargues, haz pequeñas pausas!

Este es el signo del zodiaco más agotador de todos: le chupa la energía al resto.

Virgo (23 de agosto-22 de septiembre)

Hoy, con la Luna avanzando por Capricornio en mal aspecto con el Sol, es un día propicio para actuar con la cabeza fría y no ceder al primer impulso, especialmente en cuanto al dinero. ¡No pongas en riesgo tus planes de ahorro por un impulso momentáneo!

Libra (23 de septiembre-22 de octubre)

La Luna en tensión con el Sol puede generar mayores exigencias familiares o domésticas y alterar tu tranquilidad personal. El mal humor de algún miembro de tu familia puede recaer directamente sobre tu persona. ¡No cargues con culpas que no te corresponden!

Escorpio (23 de octubre-21 de noviembre)

El día de hoy te invita a reflexionar, pero evitando que la mente se atasque en dudas o se enrede en conversaciones que no conducen a ningún lugar. Si te empeñas en darle vueltas a lo mismo solo aumentará tu cansancio. ¡Busca un espacio de tranquilidad para recuperar la concentración!

Sagitario (22 de noviembre-21 de diciembre)

La cuadratura entre el Sol y la Luna puede dar lugar a un desembolso elevado o a gastos inconvenientes para poder participar en alguna propuesta de tus amigos. ¡Valora con realismo tu situación económica antes de embarcarte en un proyecto superior a lo que permiten tus recursos!

Capricornio (22 de diciembre-19 de enero)

Con la Luna en tu signo (solar o ascendente) en tensión con el Sol, las presiones de tus superiores o las exigencias en el trabajo pueden interferir en tu autonomía a la hora de organizarte. ¡Mantén la serenidad ante los imprevistos!

Acuario (20 de enero-18 de febrero)

Hoy, lo más prudente sería tomarte un respiro a nivel mental para recuperar la concentración y rendir mejor en tus estudios o actividades intelectuales. Sin embargo tu propio sentido de la responsabilidad no te dejará tranquilo. ¡Llega a un acuerdo contigo mismo y permítete un respiro!

Piscis (19 de febrero-20 de marzo)

Durante este día podrían surgir diferencias de criterio con otros sobre cómo solventar alguna deuda o afrontar pagos. Cada cual puede tener sus propios intereses particulares, pero tú debes mirar por ti. ¡Es el momento de ser prudente para evitar pérdidas económicas!