Los picantes chats de Emanuel Ortega con una vestuarista antes de su casamiento con Julieta Prandi

El cantante habría mantenido una conversación subida de tono con una empleada y su futura esposa se enteró de todo.

Unos chats privados de Emanuel Ortega con una vestuarista habrían sido determinantes en la fuerte discusión que mantuvo con Julieta Prandi antes de su casamiento. La información fue revelada por Pochi en Puro Show, donde aseguró que una mujer le habría enviado a la modelo las conversaciones que mantenía con el cantante. Según la panelista, los mensajes incluían referencias a un posible encuentro en el estudio del músico y habrían desencadenado el conflicto que atraviesa la pareja.

La noticia sorprendió al panel del ciclo de eltrece, que analizó la posibilidad de que apareciera una nueva tercera en discordia en la historia sentimental de ambos. “Una fuente inesperada me dice que va a aparecer una nueva persona en todo el ‘lore’ este que hay entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega”, adelantó la periodista, al introducir la información que había recibido.

Pampito intervino ante la posibilidad de que surgiera otra mujer vinculada con la separación. "Una nueva tercera en discordia sería" , comentó el conductor, mientras sus compañeros bromeaban sobre la cantidad de personas que podrían sumarse a las versiones que rodean la ruptura. Hasta el momento, las conversaciones mencionadas no fueron difundidas públicamente en el material citado por el programa.

Luego llegaron los detalles sobre el contenido de los mensajes. De acuerdo con el relato de Pochi, el intercambio se habría producido antes de la boda y habría incluido una propuesta para encontrarse en el estudio del artista. “Me cuentan que previo al casamiento, Emanuel Ortega se habría estado hablando con una vestuarista y le habría dicho de tener un encuentro en el estudio”, sostuvo la panelista.

La mujer, siempre según esa versión, habría decidido enviarle las capturas directamente a la intérprete. “Pero, más allá de eso, se ve que esta vestuarista le habría mandado todos los chats a Julieta Prandi”, agregó. La conductora habría recibido así conversaciones que, de acuerdo con lo explicado en el programa, no se limitaban a un intercambio amistoso, sino que reflejaban una supuesta intención de concretar una cita.

Pampito también se refirió a ese aspecto del episodio. “Porque ahí en los chats no es que era un chichoneo, había una intención”, señaló, al analizar las versiones sobre el encuentro que ambos habrían organizado. Sin embargo, los detalles difundidos durante la emisión se basaron en el testimonio de la panelista y no en la publicación de los mensajes originales.

[ESPECTÁCULOS] "Ella lo había descubierto": según Ángel de Brito, Emanuel Ortega "tenía una relación con una chica en un estudio de grabación" y eso derivó en su separación de Julieta Prandi. https://t.co/YsP4obtOxi pic.twitter.com/jupGVlyRaD — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 13, 2026

Cuál fue el detonante de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

En medio del debate, Fernanda Iglesias recordó declaraciones relacionadas con el estudio del cantante, lugar que ya había aparecido en otras versiones sobre el conflicto. “El hermano de Emanuel Ortega, Martín, salió a decir que el estudio no era un bulo, pero era un bulo…”, comentó la periodista, al retomar una discusión previa sobre ese espacio.

Finalmente, Pochi vinculó la llegada de los mensajes con la pelea de la pareja. “Lo que me cuentan es que previo al casamiento, Julieta Prandi habría recibido chats por parte de una chica que es vestuarista, relacionado a conversaciones con Emanuel Ortega donde estaban planeando un encuentro en el estudio de él ”, explicó. Y concluyó que ese episodio habría sido “el principal detonante” de la discusión