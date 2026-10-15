En el programa LAM revelaron el escandaloso motivo por el que la pareja se separó a un mes de su casamiento. Supuesta infidelidad, un llamado explosivo y el final inesperado de la relación.

La verdadera razón de la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega: encontró chats "chichoneando y tratando de encontrarse"

La historia de amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega terminó de la peor forma cuando parecía que iniciaban una etapa dorada en el vínculo. El reciente casamiento celebrado hace apenas un mes, el 15 de septiembre del corriente año, no fue suficiente para intentar sostener la relación que terminó por un episodio escandaloso.

En torno a esta separación inesperada, se conoció un escándalo más que particular. Los rumores empezaron a sobrevolar en el mundo del espectáculo y se conocieron detalles sobre lo ocurrido. En el programa LAM, su conductor Ángel de Brito reveló que la relación estalló por los aires el pasado viernes cuando Ortega estaba en su estudio.

En su relato, contó que Prandi encontró mensajes comprometedores con la cantante Josefina Lynch . Al detectar eso, lo llamó y fue tajante: "Emanuel, ¿estás viniendo a casa?". Al escuchar como respuesta que estaba volviendo, la modelo sentenció: "Bueno, no vengas". Finalizó la comunicación y lo bloqueó.

Según el relato de Pilar Smith los mensajes entre Ortega y Lynch consistían en estar "chichoneando y tratando de encontrarse".

Aprovechando esta situación, la periodista contó que Ortega logró convencer a Prandi en el tercer pedido de casamiento que hizo "con pétalos en la cama y arrodillado". En su relato, contó: "Se casó porque pensó que él iba a cambiar".

"Me dijo que no quiere dar notas, que necesita recuperar su paz y que está avergonzada, esto me lo repitió varias veces", dijo Pilar al revelar que habló con ella.

A su vez, le dijo: "Me siento avergonzada". Expresó que la modelo "tocó fondo y terminó por desilusionarse por el episodio que contamos". A su vez dijo que "está tranquila e hizo todo" por el vínculo.

"Triste y humillada", concluyó Smith sobre la situación en la que se encuentra Prandi tras conocer este escándalo.