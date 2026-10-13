Tras su separación, Emanuel Ortega rompió el silencio

En medio del escándalo por el divorcio con la modelo y actriz Julieta Prandi, el músico se mostró muy afectado por la situación.

El cantante decidió brindar su testimonio respecto al fin de la relación con Prandi.

La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. Después de que la modelo y actriz confirmara públicamente el final de la relación, el músico decidió romper el silencio y habló por primera vez sobre el difícil momento personal que atraviesa.

La ruptura sorprendió a los seguidores de la pareja, que llevaba seis años de relación y que, según trascendió, había contraído matrimonio hacía menos de un mes. En medio de las especulaciones sobre los motivos de la separación, Emanuel Ortega se mostró visiblemente afectado y pidió respeto por su intimidad.

El cantante mantuvo un breve diálogo con un cronista del programa SQP (Salvese Quién Pueda), que se emite por América , desde detrás de la puerta de su vivienda . Aunque evitó profundizar sobre lo ocurrido con Julieta Prandi, reconoció que no atraviesa un buen momento emocional.

“Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado. Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Le pido disculpas, sepan entender”, expresó el músico ante las preguntas del periodista. “Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado. Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Le pido disculpas, sepan entender”, expresó el músico ante las preguntas del periodista.

En ese contexto, Ortega dejó una frase que reflejó el impacto que tuvo la ruptura en su vida personal: “Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar”.

Qué dijo sobre una posible reconciliación

Durante el intercambio con el cronista, Emanuel Ortega también fue consultado sobre la posibilidad de una reconciliación con Julieta Prandi. Sin embargo, el músico evitó dar una respuesta definitiva sobre el futuro de la relación.

Lejos de alimentar las versiones que comenzaron a circular después del anuncio de la ruptura, el cantante insistió en que se trata de una situación personal que prefiere atravesar lejos de la exposición mediática.

Asimismo, aclaró que comprende y respeta el trabajo de los periodistas, aunque manifestó su deseo de que el dolor que atraviesa no se convierta en un tema de debate público.

“Es algo privado entre dos personas”, sostuvo Ortega, dejando en claro que, por el momento, no tiene intenciones de brindar mayores explicaciones sobre los motivos que llevaron al final de la pareja.

El comunicado de Julieta Prandi

Después de seis años juntos y a menos de un mes de haberse casado, este lunes la modelo y actriz decidió comunicar públicamente que la relación había llegado a su fin.

A través de sus redes sociales, Prandi compartió un mensaje en el que expresó el dolor que le provocó la ruptura y confirmó que fue ella quien tomó la decisión de terminar el vínculo sentimental.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió.

En el mismo comunicado, la modelo explicó que había elegido hacer pública la noticia para evitar que comenzaran a circular versiones sobre los motivos de la separación.

“Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, sostuvo.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue aquel en el que Julieta Prandi hizo referencia a los acuerdos dentro de una pareja y a determinados límites que considera fundamentales para sostener una relación.

“Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, planteó.

Aunque sus palabras despertaron interrogantes sobre las circunstancias que provocaron la ruptura, la actriz evitó brindar precisiones sobre lo ocurrido.

Finalmente, Prandi cerró su mensaje con un pedido dirigido tanto a sus seguidores como a los medios de comunicación, con la intención de preservar su privacidad.

“Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”, concluyó.