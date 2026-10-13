A través de sus redes sociales, la conductora habló acerca de la polémica que tiene como protagonista a la modelo y al cantante.

Yanina Latorre reveló el escandaloso motivo de la ruptura de Julieta Prandi con Emanuel Ortega y apuntó contra la modelo.

Yanina Latorre no dejó pasar la oportunidad de aportar su voz en el escándalo de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y se animó a decir lo que otros periodistas no habían afirmado hasta el momento.

"Tengo el cuento completo de la separación. Que es la segunda, hace poco tuvieron una crisis, Emanuel y Julieta se separaron por celos de ella. Incluso, a él le presentaron una chica, que no prosperó. Y volvió con Julieta", disparó desde SQP, dejando en claro que esta ruptura no sería la primera y que la pareja ya había atravesado una crisis previa antes de llegar al altar.

Yanina Latorre también recordó que ella había anticipado que algo no cerraba en esa relación: "Es raro lo de Prandi. Duraron nada, y en la última nota ella decía que yo deliraba, parece que no. Estaba todo mal". Y puso el foco en la velocidad con la que avanzaron hacia el matrimonio pese al mal momento que estaban viviendo: "Se casaron... Todo muy rápido. Y ahora se separaron de nuevo".

Yanina también dejó en evidencia que las versiones sobre lo que ocurrió puertas adentro difieren según de qué lado de la historia se pregunte. "Si hablás con el entorno de él, ella es tóxica y exagera situaciones", señaló, dejando claro que el entorno del cantante tiene una lectura muy diferente a la que instaló la modelo con su comunicado.

Y cerró con la bomba que nadie había dicho hasta entonces, a través de sus historias de Instagram: "En cambio Julieta, sostiene que él le habría sido infiel". La presunta infidelidad de Emanuel Ortega quedó así instalada como la versión que maneja Prandi para explicar por qué decidió poner fin a seis años de relación a apenas 27 días de haberse casado.

La ex pareja de Claudio Contardi también opinó del tema

La expareja de Claudio Contardi, conocida en redes sociales como PolitaPsi, apuntó duramente contra Julieta Prandi tras conocerse su separación de Emanuel Ortega y la acusó de haber perjudicado injustamente a su hijo durante los años en que estuvieron vinculadas familiarmente.

A través de una serie de publicaciones en X, habló de supuestas manipulaciones y extorsiones, cuestionó la actitud de la modelo y aseguró que le gustaría declarar ante la Justicia para contar lo que, según afirma, presenció durante doce años. Además, expresó su apoyo a Julieta Ortega y criticó el tratamiento mediático del conflicto. Sus declaraciones reavivaron la polémica en torno a Prandi, aunque las acusaciones difundidas en redes sociales no constituyen hechos judicialmente comprobados.

Recordemos que actualmente Claudio Contardi se encuentra en prisión tras haber sido encontrado culpable de haber abusado sexualmente y ejercido violencia de género contra Julieta Prandi durante el tiempo que estuvieron casados.