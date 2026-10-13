La conductora confirmó la ruptura tras seis años de relación y lanzó una frase que llamó la atención: “Algunos no son negociables”.

Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega a semanas de casarse: el inesperado mensaje que publicó

Julieta Prandi sorprendió este lunes por la noche al anunciar el final de su relación con Emanuel Ortega , apenas unas semanas después de haberse casado con el cantante. La conductora comunicó la decisión a través de una historia de Instagram, donde compartió un mensaje cargado de dolor y dejó en claro que hay cuestiones que no está dispuesta a negociar en una pareja.

La noticia generó repercusión por el poco tiempo que transcurrió desde la boda, celebrada el 15 de abril en el Registro Civil de San Isidro, en una ceremonia íntima a la que asistieron familiares y allegados.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió la conductora al confirmar la ruptura.

En el mismo comunicado, explicó por qué decidió hacer pública la noticia antes de que comenzaran a circular versiones sobre los motivos de la separación.

“Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, expresó.

Sin brindar detalles específicos sobre lo sucedido, Prandi también dejó una frase que despertó interrogantes sobre los motivos de la decisión: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”.

Finalmente, pidió respeto por el momento personal que atraviesa y aclaró que no tenía más declaraciones para realizar públicamente.

Una boda íntima que sorprendió a todos

La separación se conoció semanas después de que Prandi y Ortega formalizaran su relación ante la ley. La ceremonia se realizó el 15 de abril en el Registro Civil de San Isidro y contó con 36 invitados.

Entre los presentes estuvieron los padres del músico, Palito Ortega y Evangelina Salazar, además de Martín Ortega, uno de los hermanos del cantante.

La pareja había mantenido la celebración en reserva hasta último momento. Luego de la boda, ambos brindaron una entrevista en la que se mostraron felices por el paso que habían dado.

“Estamos muy bien, muy contentos. Queríamos que no lo supieran, pero se enteraron”, había contado Prandi.

Además, tenían previsto viajar a Miami para disfrutar de su luna de miel después de los premios Martín Fierro, realizados el 6 de octubre.

Cómo comenzó la historia de amor entre Prandi y Ortega

La relación había comenzado en 2020, en plena pandemia, a partir de un mensaje que el cantante le envió a la conductora por Instagram.

Según contó Prandi en una entrevista televisiva, Ortega se había interesado en una fotografía de unas vacaciones en Cuba y decidió escribirle después de verla.

“Vio una foto de Cuba, yo había ido hacía poquito allí, justo antes de que cerrara todo. Emanuel vio mi foto como dos meses después, y me escribió que esa imagen decía cosas hermosas”, recordó.

Las conversaciones se extendieron durante dos meses, hasta que finalmente se encontraron en persona el 13 de agosto de 2020.

“Primero fue un abrazo, que necesitábamos los dos. El beso fue unas horas después. Cuando lo vi, sentí que ya lo conocía”, había relatado la conductora sobre aquel primer encuentro.

El acompañamiento durante una etapa difícil

Durante los seis años de relación, Ortega acompañó a Prandi en una etapa personal compleja, atravesada por un proceso judicial contra su expareja, Claudio Contardi, quien fue condenado por abuso sexual agravado.

En el quinto aniversario de la pareja, la conductora había destacado el apoyo recibido durante ese período.

“Hoy cumplimos cinco años, es nuestro aniversario. Es un premio para los dos porque para él también fue muy duro acompañarme”, había expresado.

Hasta el momento, Prandi no brindó más detalles sobre las razones puntuales de la separación. Tampoco se conocieron nuevas declaraciones de Ortega tras el anuncio de la conductora.