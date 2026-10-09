Julieta Prandi rompió el silencio y aclaró cómo es su vínculo con Ana Paula Dutil tras los rumores de infidelidad de Emanuel Ortega

La historia de amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega estuvo rodeada de versiones desde sus comienzos. Con el paso del tiempo, algunas de esas especulaciones volvieron a instalarse y pusieron el foco en la situación sentimental que atravesaba el cantante antes de conocer a la modelo.

En una reciente entrevista televisiva, la conductora decidió referirse al tema y explicar cómo fueron los hechos desde su perspectiva. Sin esquivar las preguntas, respondió sobre la cronología de la separación del músico y su expareja , Ana Paula Dutil, y dejó en claro cuál fue su lugar en esa historia.

Durante una nota, Prandi fue consultada acerca de los rumores que señalaban que Ortega todavía estaba en pareja con Dutil cuando comenzó su vínculo con ella. Frente a esas versiones, la modelo fue contundente al recordar las circunstancias en las que conoció al cantante. “ Cuando lo conocí a Emanuel, ellos estaban separados. De hecho, hacía ya un tiempo, y estaban todavía bajo el mismo techo ”, aseguró.

De esta manera, Prandi sostuvo que la ruptura entre Ortega y la madre de sus hijos ya se había producido antes de que comenzara su propia historia de amor con el artista. Según explicó, el hecho de que ambos continuaran viviendo en la misma casa habría generado confusión sobre la verdadera situación de la expareja.

La separación de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil

En su relato, la conductora también aportó detalles sobre los planes que tenía el músico en aquel momento. De acuerdo con su versión, Ortega ya proyectaba regresar a la Argentina y organizar su vida profesional en el país: “Habían vendido la casa, se venían para acá, y él iba a poner su estudio de grabación. Y ahí nos conocimos”, explicó Prandi, al reconstruir el contexto en el que comenzó la relación.

Además, buscó despejar cualquier duda sobre su posible participación en la ruptura sentimental del cantante. “No tengo nada que ver con esa pelea, ni con esa separación que ya venía hace mucho tiempo”, sostuvo, en respuesta a las versiones que la vinculaban con el final de aquella pareja.

El respeto de Julieta Prandi hacia Ana Paula Dutil

Más allá de las aclaraciones sobre el comienzo de su romance, Prandi también se refirió al vínculo que mantiene con la expareja de Ortega, con quien comparte el rol de madre de los hijos del músico. En ese sentido, la conductora remarcó que su postura siempre fue de respeto hacia Dutil y destacó la relación cordial que mantienen: “Yo voy a respetar toda la vida a la expareja de Emanuel y a la mamá de sus hijos, tiene todo mi respeto, es todo mi cariño. Tenemos una relación cordial y de mucho respeto”, cerró.