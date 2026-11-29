El conductor de un exitoso ciclo es uno de los tantos que se verían perjudicados por la venta de Mandarina.

La venta de Mandarina a El Nueve abrió interrogantes sobre la continuidad de varios programas de la señal y uno de los ciclos alcanzados por las versiones es Bienvenidos a Ganar, conducido por Hernán Drago . En los últimos días trascendió que el formato no seguiría al aire durante el próximo año, aunque todavía no hubo una confirmación oficial sobre su futuro.

En medio de los rumores, la periodista Carla Bunny, panelista de Gossipennet, decidió comunicarse directamente con el conductor para preguntarle qué ocurrirá con su continuidad laboral. El modelo se encuentra de viaje en Alaska y respondió desde allí, sin aportar certezas sobre la situación del programa ni sobre las decisiones que pueda tomar el canal.

"Buen día (estoy en Alaska son las 7.05 am acá), ni idea al respecto", escribió el modelo cuando recibió la consulta. Su respuesta dejó en evidencia que, al menos hasta ese momento, tampoco tenía información concreta sobre el destino del ciclo que conduce en la pantalla de El Nueve.

La periodista se disculpó por interrumpir sus vacaciones, pero aprovechó el intercambio para consultarle si ya había renovado su contrato con la emisora. La respuesta fue breve y directa: "No hablé aún". De esta manera, el conductor confirmó que todavía no mantuvo conversaciones sobre su vínculo laboral para el próximo año.

A partir de una noticia publicada por Visionshow sobre el posible levantamiento de los ciclos que conducen Rocío Marengo y Hernán Drago en El Nueve, Carla Bunny le consultó al conductor desde Gossip si su programa terminaría a fin de año.



“Ni idea al respecto”, respondió… pic.twitter.com/cvOMTz3557 — VisionShow (@VisionShowOK) November 28, 2026

Ante la insistencia sobre cuándo regresaría a sus actividades habituales, el presentador precisó: "El miércoles próximo vuelvo a Argentina y el jueves al canal". Así, anticipó que retomará su presencia en la señal apenas un día después de regresar al país, aunque eso no implica que ya exista una definición sobre su continuidad.

Cuáles son los cambios que se vienen en Canal 9 en 2027

La incertidumbre se produce en un contexto de cambios para la emisora, luego de la venta de Mandarina, una operación que despertó especulaciones sobre la programación de la señal para 2027. Mientras se esperan definiciones, como la posible irrupción de Ángel de Brito en la emisora, la situación del ciclo de entretenimiento y de su presentador continúa sin resolverse.