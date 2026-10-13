¿Qué pasó entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega? Detalles sorprendentes de la separación

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega generó sorpresa en el mundo del espectáculo, especialmente porque se conoció apenas 27 días después de que ambos formalizaran su matrimonio. El anuncio de la conductora en las redes sociales abrió interrogantes sobre los motivos de la ruptura y reavivó versiones que, según trascendió, circulaban desde hacía varios meses.

El conductor reveló una versión que vinculaba a Ortega con una supuesta relación con otra mujer en un estudio de grabación .

Según relató, Prandi se habría enterado de la situación y el episodio habría desencadenado un conflicto entre ambos: “ A nosotros nos había llegado , vamos a contar la verdad, que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo ”, relató De Brito.

A partir de esa información, Fefe Bongiorno interpretó una de las frases más comentadas del comunicado de la conductora, en particular la referencia a los acuerdos que existen dentro de una pareja: “Ahí es claro igual lo que está diciendo. Cuando dice que hay acuerdos que no son negociables, está queriendo decir que hubo una infidelidad”, señaló.

Carolina Molinari, por su parte, destacó que Prandi había presentado la ruptura como una determinación personal y no como una decisión tomada de común acuerdo. “Está diciendo que la decisión la toma ella”, sostuvo. Luego agregó: “Algo sucede porque ella dice ‘decidí dar un paso al costado’, no es que dice ‘decidimos separarnos’, es como diciendo ‘yo decidí salir de acá’”.

Los rumores de crisis antes del casamiento

Durante el programa también recordaron que la pareja habría atravesado dificultades meses antes de la boda. Pilar Smith señaló: “Tres meses antes de casarse, habían tenido una discusión”. En relación con aquel episodio, De Brito recordó la reacción que había tenido Prandi cuando surgieron versiones sobre una posible separación: “Acá habíamos hecho una nota y ella dijo: ‘No digan estupideces’”.

Pepe Ochoa, en tanto, aseguró que ya conocía detalles de aquella etapa de la relación: “Yo sabía que estaban en una crisis total, que querían cosas diferentes, que ella no era muy fácil y que él andaba en una”. Smith planteó que, en ocasiones, una discusión puede llevar a tomar decisiones trascendentales como casarse, mientras que Ochoa afirmó que la pareja se habría separado en aquella oportunidad a raíz de la situación que describió.

Qué dijo Julieta Prandi tras las versiones sobre su separación

Pese a las especulaciones que circularon en televisión, Karina Iavícoli aclaró que no había una confirmación directa sobre una presunta infidelidad: “No sabemos si la engañó. No lo sabemos, chicos. Ahí le estoy preguntando a ella”, expresó.

Según contó De Brito, tanto Iavícoli como Laura Ubfal se comunicaron con Prandi después de conocerse la noticia. A Ubfal, la conductora le respondió: “Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme ahora. Te abrazo”.

A Iavícoli, por su parte, le pidió comprensión y dejó en claro que necesitaba atravesar el momento lejos de la exposición mediática: “Kari te quiero, pero por favor entendeme que no estoy para hablar, para salir al aire. Esto es todo lo que voy a decir ahora públicamente. Necesito hacer mi duelo y mi proceso”.

El comunicado de Julieta Prandi sobre su separación de Emanuel Ortega

Julieta Prandi utilizó su cuenta de Instagram para comunicar públicamente el fin de su relación con Emanuel Ortega. A través de un mensaje cargado de emoción, la modelo y conductora explicó que fue ella quien decidió ponerle punto final al vínculo después de seis años de historia compartida: "Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", comienza el comunicado compartido por Julieta Prandi en su cuenta de Instagram.

En el mismo texto, la conductora explicó por qué eligió hacer pública la noticia en ese momento y anticiparse a las versiones que pudieran circular sobre los motivos de la ruptura: "Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Mas allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables".

Finalmente, Prandi dejó en claro que no brindaría más detalles sobre la decisión y pidió respeto ante la situación personal que atraviesa: "Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias", concluyó la modelo y conductora.