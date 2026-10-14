Quién es Josefina Lynch, la mujer que habría tenido "mensajes subidos de tono" con Emanuel Ortega y provocó la separación con Julieta Prandi

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa generando repercusiones y nuevas versiones sobre los motivos que habrían llevado al final de la pareja, apenas 27 días después de su casamiento. En las últimas horas, surgió un nuevo nombre en la polémica que rodea al cantante y la conductora, en medio de las versiones sobre una presunta tercera en discordia.

Se trata de Josefina Lynch, cantante y expareja de Joaquín Levinton , quien fue señalada por la periodista Karina Iavícoli como la persona que habría desencadenado la crisis definitiva entre los recién casados. Según su relato, el conflicto habría comenzado luego de que Prandi encontrara mensajes comprometedores entre su marido y la joven artista.

Josefina Lynch es cantante y tuvo una relación sentimental con Joaquín Levinton, líder de Turf. Su nombre comenzó a circular con fuerza luego de que Iavícoli la mencionara al reconstruir los episodios que, según su versión, habrían derivado en la separación de Prandi y Ortega: “Josefina Lynch es la expareja de Joaquín Levinton y es el detonante del divorcio de Prandi. Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara ”, relató la panelista.

De acuerdo con esa reconstrucción, el primer enfrentamiento habría ocurrido el viernes anterior al anuncio de la ruptura. En ese momento, Prandi habría cuestionado a Ortega por los mensajes que intercambiaba con Lynch, mientras que él habría argumentado que el vínculo estaba relacionado con cuestiones laborales: “El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me haces esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo”, contó Iavícoli.

Las fotos en el estudio y los encuentros que habrían profundizado la crisis

Otro de los puntos mencionados por la periodista fueron las imágenes que Lynch habría publicado en Instagram desde el estudio de grabación de Ortega. Según Iavícoli, las fotografías llamaron la atención por su contenido y posteriormente fueron eliminadas: “Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir”, afirmó la panelista.

Además, sostuvo que los encuentros entre el músico y la cantante habrían continuado durante el fin de semana, pese a la discusión que habría mantenido con Prandi: “A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, explicó.

El vínculo con Ana Paula Dutil y la otra mujer mencionada

Durante el debate también apareció el nombre de Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega, a raíz de la relación que mantendría con Lynch. Iavícoli hizo referencia a esa coincidencia al recordar las versiones que habían circulado previamente sobre otras situaciones que habrían generado tensiones: “El problema no es si pagaba o no, sino que otra vez está metida Ana Paula”, sostuvo la periodista.

Antes de que Lynch quedara en el centro de la escena, Mariana Marx, escritora y amiga de Dutil, había sido señalada como una posible tercera en discordia. Marx reconoció que había concurrido al estudio de grabación de Ortega para trabajar en la producción de un audiolibro. Sin embargo, Iavícoli aclaró que ese episodio habría sido diferente del conflicto que, según su relato, se produjo después: “Me dicen que es mentira que Julieta estuvo a los gritos en el estudio. Que sí discutió con él, pero no estaba Mariana presente”, había señalado.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega abrieron la puerta del baño y de su intimidad.

La reacción de Josefina Lynch tras quedar en el centro de la polémica

Según lo informado en el ciclo de Ángel de Brito, intentaron comunicarse con Lynch para conocer su versión, pero la cantante no respondió. Posteriormente, publicó contenido en sus redes sociales que fue interpretado por algunos usuarios como una posible reacción a la exposición mediática. La periodista también trazó un paralelismo entre la joven artista y Prandi al describir su perfil público: “Ella es como una Julieta Prandi en joven”. Luego agregó: “Fue novia de un súper famoso, expareja de Joaquín Levinton”.