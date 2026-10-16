La singular teoría de Dante Ortega sobre la separación de Emanuel y Julieta Prandi.

A cuatro días de que Julieta Prandi anunciara su separación de Emanuel Ortega , apenas un mes después de casarse por civil, Dante Ortega volvió a referirse al impacto que generó la noticia en su familia. Durante una entrevista, lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia la modelo.

El hijo de Sebastián Ortega, y sobrino de Emanuel, que actualmente participa de Es mi sueño famosos, el ciclo nocturno de El Trece, había mantenido una postura cautelosa al hablar de la ruptura. Sin embargo, este viernes visitó La Mañana de Moria y compartió una reflexión que no pasó inadvertida.

“Yo no sé qué pudo haber pasado. Me sorprendió el comunicado... lo que sí puedo decir es que cuando escribís algo así, estás obligando a la otra parte a hablar. En ese sentido, siento que hay que tener criterio y un poco de cuidado... cuando quisiste tanto a la otra persona, lo tenés que cuidar si no quiere exponerse”, expresó. Sus palabras fueron interpretadas como un reproche hacia Julieta Prandi , especialmente porque Emanuel Ortega siempre se mostró reacio a exponer su intimidad en los medios de comunicación.

De todos modos, Dante aclaró que no pretendía criticar a la conductora y dejó en claro que mantiene una buena relación con ella. “No quiero juzgar a Juli porque con ella tengo la mejor. Pero bueno, a mí me sorprendió como a todos. Les deseaba los mejores augurios”, manifestó. Minutos después, el joven volvió a referirse a la separación y sorprendió al incorporar la astrología, una de sus pasiones, para explicar su mirada sobre lo sucedido. “Juli es de Tauro y mi tío de libra... pero en este momento, Escorpio está en Venus y eso tiene efecto sobre los vínculos... saca la parte más controladora de las personas”, comentó durante la entrevista.

Por último, Dante Ortega le puso un poco de humor a la situación y cuestionó la necesidad de formalizar las relaciones a través del matrimonio, tomando como referencia las experiencias de su propia familia. “Yo no entiendo la necesidad que tiene la gente de casarse. Mis viejos se casaron y al año se separaron. Ahora se casa mi tío y a los 20 días se separa... ya está”, lanzó.

Dante Ortega explotó contra los que opinan de su sexualidad

Los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega -Paloma, Helena y Dante- siempre se caracterizaron por mantener un perfil bajo en los medios más allá de la fama y exposición de sus padres. Sin embargo, en su momento, Dante Ortega decidió grabar un video con un firme descargo tras detectar varios mensajes ofensivos ante una publicación que hizo.

El hijo de la famosa expareja se mostró comiendo chocolate con una de sus hermanas y los usuarios se metieron con la orientación sexual de los dos. En este contexto, el joven de decidió remarcar uno de los agresivos mensajes en cuestión que detectó en las redes y profundizar seriamente sobre el tema.

"Empecé el año tranqui", indicó en su posteo. Para luego profundizar: "El otro día subí un video con mi hermana degustando chocolate y me llamó la atención la cantidad de likes y comentarios que empezó a tener. Me metí en los comentarios para ver qué estaba opinando la gente y me encontré con una catarata de comentarios despectivos como este ("Tienen el envase invertido jaja") hablando sobre nuestra orientación sexual: que si estamos invertidos, que si somos homosexuales por una simple moda...".

"La gente que piensa que la elección sexual es algo que se elige están muy equivocados porque sino no hubiera estado dos años rezando para que me haga heterosexual. ¿Creen que funcionó, cambié mi aspecto? No. Sigo creyendo en Dios y creo que él me quiso así", concluyó con firmeza el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega.