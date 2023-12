Así están hoy los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega: vida de bajo perfil y polémicas

Dante Ortega, modelo y músico

El mayor de los hijos de Guillermina Valdés, Dante Ortega, cumplirá 23 años en febrero. Aunque tuvo trabajos como modelos en una famosa agencia, casi nunca ocupó espacio en los medios, salvo cuando Cande Tinelli hizo unos comentarios polémicos sobre su madre, y el joven salió a defenderla.

Dante Ortega eligió el camino de la música, para seguir el legado de su abuelo, Palito Ortega, y también de su tío Emanuel. "Suelo volar y enamorarme muchas veces. Soy de proyectar hacia el mundo fantástico, tengo esa energía. Creo que los artistas para inspirarnos necesitamos ir a otros lugares fuera del mundo concreto”, dijo cuando lanzó su primer tema.

Dante Ortega.jpg

“Mi cabeza no para. Soy muy parecido a mi abuelo (Ramón Ortega), que es un cuelgue. Siempre está en su mundo, escribiendo canciones. Y a mi tía Rosario, también. Somos así”, dijo para explicar el nombre y la letra de su primer tema: “Volado”.

Un cruce con Cande Tinelli por la familia ensamblada

Dante Ortega llenó de elogios a su madre y remarcó: “Mi vieja es de escuchar de todo. A veces me dice que soy demasiado sentimental y a ella le gustan las voces más relajadas. Ella es muy sincera y me parece clave ser genuinos en los vínculos tan cercanos. Me dice siempre la verdad: a veces puede que yo no piense igual y me quedo callado. Es parte de la vida”.

guillermina-valdes-y-dante-ortega-1603267.jpg

Al final del último verano, Cande, una de las hijas de Marcelo Tinelli, realizó fuertes declaraciones, en las que dejó ver que Guillermina Valdés y sus hijos eran desagradecidos con la generosidad que había tenido su padre con ellos durante los die años en los que fue pareja de su madre. Y Dante Ortega salió a defenderla en público.

"No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo", escribió el joven, en la primera y única vez que se pronunció en polémicas que rodearon a su familia, algo que también vivió, cuando era muy chico, por la separación de sus padres y el inicio del romance de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli.

Paloma Ortega, la compañera de viajes de Guillermina Valdés

Al igual que su hermano, Paloma Ortega elige el perfil bajo. La joven de 21 años realizó algunos trabajos como modelo y el año pasado hizo una experiencia en Londres, donde vivió varios meses para estudiar. También se metió de lleno en el mundo de la música, ya que es en una reconocida DJ y toca la batería, como su hermana Helena.

Embed

Paloma Ortega está en pareja con Ana Mir, hija del reconocido locutor Lalo Mir y Victoria Bertone, que es fotógrafa y filmemaker y con la que también comparte románticas publicaciones, una exposición que también tiene cuando su madre sube imágenes con ella en su Instagram.

valdes portada.jpg Guillermina Valdés y Paloma Ortega

Casi nunca estuvo en los medios, salvo cuando la escracharon por haberse ido a vivir a Europa el año pasado y devolver dos gatitas que había tomado en adopción. Una de ellas murió y el grupo de rescatistas la acusó de haberlas dejado al cuidado de su hermano Dante Ortega, quien las devolvió “con un fuerte estado de estrés”

Helena Ortega también eligió la música

Helena Ortega es la menor de los tres hermanos (tiene 18 años) y también le escapa a los posteos habituales en redes que hacen los chicos de su generación. En 2021, la joven apareció en La Academia, el reality de Marcelo Tinelli, y se supo que, junto a su hermano Dante, trabajaron en la producción artística de Laflia para ese programa.

Helena Ortega.jpg

“Los 18 de mi hija más pequeña, Helena. Te amo, Troyana de mi Corazón”, le escribió Guillermina Valdés en junio, cuando cumplió años. Helena Ortega se destaca en la música, algo que heredó de su familia paterna, y su instrumento preferido es la batería.

Y contó sobre el vínculo con los tres herederos mayores: “Me encanta escucharlos y me encanta entenderlos y me encantaría que en las casas puedan entender que los hijos no son nuestros. Somos guías y estamos para acompañar. Creo que evitaría un montón el sufrimiento si dejamos que cada uno se exprese y que sea quien quiera y tiene que ser en cada momento de sus vidas”.