La furia de Milett Figueroa por los chismes que aparecieron contra su relación con Tinelli

"Si esto no fuera algo real, tal vez no me hubiese gustado, pero esto es algo que me está pasando. Es mi vida, es algo que nos está pasando" , había dicho la peruana, y agregó: “Yo no suelo compartir mucho de lo que me pasa en mi vida personal, pero lo que ustedes están viendo acá es real. Nada está actuado. El beso también es real ". Estas declaraciones esbozó la peruana tras el beso que se dio con Marcelo en la pista del programa que ahora se emite por América TV.

MARCELO TINELLI - MILETT FIGUEROA.jpg Marcelo Tinelli y Milett Figueroa blanquearon su romance, aunque no contarían con el apoyo de una de las hijas del conductor.

Luego de la repercusión que tomó la teoría, Milett Figueroa tuvo que aclarar la situación y afirmó que está todo bien. “No entiendo por qué me hacen esa pregunta. No tengo por qué hablar de absolutamente nada, todo está bien, todo está muy bien. En verdad yo estoy muy bien, no sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes”, contó.

Y agregó: “Chicos, yo soy Milett Figueroa, no me creo nada más que nadie. No entiendo qué ha cambiado o qué deja de cambiar. No se crean el cuento, chicos, de verdad. Estamos viviendo una realidad linda, no se crean las historias”.

Para cerrar su relato, luego de ser consultada por un cronista, insistió: “Chicos, tranquilos, no pasa nada, todo está bien”.

Tras haber roto relación amorosa con Guillermina Valdes, Marcelo se enamoró de Milett, y la presentó ante sus hijos, en modo de oficializar la relación. Según afirmó la peruana, esta historia de amor continúa.