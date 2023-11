La lujosa mansión que Marcelo Tinelli no quiso vender: así es su chacra de US$9 millones en Punta del Este

En las últimas horas se conoció el rumor -ventilado por La Pavada de Crónica- de que Tinelli tiene previsto viajar con la peruana Milett Figueroa a la chacra en la costa del Uruguay, como una forma de consolidar la relación que ya fue blanqueada a través de sus apariciones públicas.

Tinelli y Milett 1.jpg Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en el set del Bailando.

Es esa vivienda el espacio donde el conductor se recluye con su círculo íntimo. Además de sus parejas, es el lugar de escape y refugio con su familia, sea tanto en plena temporada como con escapadas que disfruta en tiempos libres. De hecho, este fin de semana se fue para José Ignacio, tal como lo compartió en sus redes sociales, acompañado de Micaela, su hija mayor.

404010011_853698066227580_7019485053257918943_nd (1).jpg La imagen que Marcelo Tinelli compartió con sui hija Micaela este sábado.

Es que el conductor América no sólo disfruta de su casa de la playa durante el verano, que es claramente el momento del año en el que más tiempo pasa allí. De hecho, el domingo 13 de agosto, mientras en la Argentina se realizaban las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Tinelli compartió fotos de su día de descanso en Uruguay.

Una mansión ideada por Marcelo Tinelli

Cada verano, cuando se aleja de la TV (este año el Bailando empezó muy tarde y se estiraría más allá de enero), el conductor se instala allí junto a su familia y a su primo el Tirri. En esa casa recibe gente y hace asados y fiestas con sus hijos: Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lolo.

Marcelo Tinelli Y Lolo.jpg

La propiedad, que en 2018 fue tasada en al menos 9 millones de dólares (era lo que pedía el conductor en 2018 cuando la puso en venta, aunque luego no quiso desprenderse de ella), tiene todas las comodidades para albergar a la familia ensamblada de Marcelo Tinelli, que ahora suma un integrante: Milett Figueroa.

La chacra marítima se llama Guanahuani, está ubicada en la zona top de La Boyita, cercana de José Ignacio, y la diagramó según sus deseos hace 22 años cuando se la compró a un financista. Él mismo se encargó de diseñarla con la ayuda del empresario Alan Faena.

Playa semiprivada, canchas de fútbol y hoyos de golf

El casco principal está en un punto estratégico del extenso terreno, a unos 350 metros de la playa, que es semiprivada, lo que les brinda intimidad a Marcelo Tinelli y a su familia en una zona exclusiva de Punta del Este. Sólo tiene dos bajadas públicas y a cuatro kilómetros de distancia.

Marcelo Tinelli y el Tirri.jpg Marcelo Tinelli y el Tirri en la playa semiprivada de Punta de Este.

La inspiración de la casona surgió de los ranchos californianos, por su estilo, su forma en L y la construcción realizada íntegramente en madera, con una elevación del piso y la galería que circunda los laterales, todo rodeado de un césped impecable cuidado por los caseros del conductor del Bailando.

El casco principal tiene siete dormitorios, gimnasio, nueve baños, un living enorme y que se conecta con el exterior. Además, Guanahuani tiene una cancha reglamentaria de fútbol, que Marcelo Tinelli hizo con el tamaño oficial de y en la que se muestra jugando con Lolo, y un par de hoyos de golf para entretenerse.

Rechazó una oferta millonaria

A través de sus historias de Instagram, Candelaria, Micaela y el propio Tinelli mostraron partes de su casa, los techos con vigas de madera, en color blanco, las paredes decoradas por piedras de diferentes tonalidades que combinan a la perfección con la chimenea, cuadros abstractos y otras zonas con una decoración moderna, el hermoso y amplio deck y la enorme pileta.

El cronista uruguayo Gustavo Descalzi contó que Marcelo Tinellile comentó hace poco que no quería vender su chacra. “Un día me dijo que no pensaba vender la casa, pero en un momento hubo una oferta de diez millones de dólares”, comentó el periodista.

El conductor prefirió conservar la propiedad pese a la cuantiosa oferta y le dijo que no a uno de sus grandes amigos, que también tiene una casa en La Boyita: “El vecino de al lado es Alan Faena y le llevó una oferta muy grande y Tinelli dijo que no”, contó Descalzi.