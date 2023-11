Cuál de las hijas de Marcelo Tinelli no se banca a Milett Figueroa

Mientras el conductor del Bailando se muestra cada vez más enamorado de la modelo peruana, una de sus hijas todavía no acepta a su nueva novia.

juanita, la hija más chica de Marcelo Tinelli, no sigue a Millet Figueroa en redes sociales.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa blanquearon su romance, aunque no contarían con el apoyo de una de las hijas del conductor.

Entre Juanita, Cande y Mica Tinelli hay una de las hermanas que no aprueba el romance de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa.

La confirmación del noviazgo entre Marcelo y Milett ante las cámaras de América Tv no fue una sorpresa para el entorno cercano del conductor, quien ya veía todos los indicios de que esto fuera a suceder. La gran mayoría se alegró por la noticia.

La modelo habló varias veces de su intento por llevarse bien con la familia de su pareja. Hasta hubo una cena de presentación familiar, donde Marcelo conoció a su nueva suegra . Pero todo indica que entre las hijas del conductor, hay una que no ve con buenos ojos la nueva relación de su papá.

MARCELO TINELLI - MILETT FIGUEROA.jpg Marcelo Tinelli y Milett Figueroa blanquearon su romance, aunque no contarían con el apoyo de una de las hijas del conductor.

Según las versiones que corren, la menor de las hijas del conductor con Paula Robles no parece estar muy convencida sobre la flamante novia. Por esta razón, Juanita Tinelli preferiría mantener reservada su opinión sobre la recién llegada a la familia. De momento, se está dedicando a estudiarla para conocerla un poco mejor.

La distante actitud de Juanita Tinelli

Muchos son los indicios de que a Juanita le hace ruido la relación amorosa de su papá con Milett. Y se notaron claramente durante el festejo de cumpleaños de Cande Tinelli, evento en el que por supuesto estuvo presente la actriz peruana.

Durante toda la noche la menor de las Tinelli se cuidó muy bien de no aparecer en ninguna de las fotos grupales donde se la puede ver a Milett. Otro dato clave es que mientras la nueva novia de su papá la sigue en las redes, ella aún no le dio “Follow”, un gesto que no pasa desapercibido en estos tiempos en que las interacciones virtuales pesan tanto como las relaciones personales.