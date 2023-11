Mariana Fabbiani dejó mal parado a Marcelo Tinelli por su romance con Milett: "¿Estás enamorado?"

Tinelli y Milett.jpg Marcelo Tinelli a los besos con Milett Figueroa en el Bailando

"No fue muy formal, no me voy a tirar a la pileta, fueguito no... Me parecía desubicado… corazones a fotos le ponía, likes", ", expresó el conductor sobre los primeros movimientos que hacía para conquistarla.

Las vacaciones de Marcelo Tinelli ¿junto a Milett?

De inmediato, la conductora quiso saber dónde van a pasar las Fiestas de Fin de Año: "No hemos hablado, fue fuerte ya... primero, Marian, vengo de tres matrimonios anteriores donde sus hijos lo pasan con sus madres en Nochebuena, y Navidad y Fin de Año lo pasamos todos en Punta del Este, hace muchos años".

Luego, Fabbiani le preguntó por el hecho de si irían de viaje juntos, a lo que el contó que se lo propuso y que ella le dijo: "'Me encantaría ir a la playa, contigo', me dijo... esa cosa de contigo, todito, los diminutivos, 'ponle una camita de tal cosa al arroz'... más que ternura me da morbo, me calienta".

"La admiro como mujer, me encanta admirar a la mujer que tengo al lado. Me parece una mujer que me ha sorprendido gratamente. Es divina, sensible, culta, se puede hablar y fundamentalmente compañera", agregó sin reparar el elogios para la modelo.

La picante pregunta de Mariana Fabbiani a Marcelo Tinelli

"Marce, por sí o por no, ¿estás enamorado? Vamos a hacerlo al estilo Massa", le tiró picante Mariana. "Uh, pará... tiraste una frase... siento cosas muy lindas por ella", respondió Tinelli sobre este amor a la peruana que lo tiene muy acaramelado.