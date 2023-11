Por qué Marcelo Tinelli no quiere ni que le nombren a Zaira Nara

El conductor del Bailando no puede superar el enojo que le provocó la inesperada renuncia de la hermana de Wanda Nara.

Marcelo Tinelli no le perdona a Zaira Nara la actitud que tuvo cuando renunció al Bailando.

“Dijo que se hicieron famosas por chupar pitos”, disparó la correntina reproduciendo los supuestos dichos de Charlotte. Al enterarse, Zaira se comunicó con la producción y les avisó que no regresaría al reality.

MARCELO TINELLI.ZAIRA NARA.jpg La abrupta renuncia de Zaira Nara le habría hecho perder mucho dinero a Marcelo Tinelli.

La inesperada renuncia le habría hecho perder un millonario contrato a Marcelo Tinelli. Así lo aseguró la reconocida influencer del espectáculo Adriana Bravista, quien informó que la marca de la que Zaira es embajadora también optó por bajar su publicidad del programa.

El enojo de Marcelo Tinelli

“La marca pidió que saquen a Coty”, reveló Bravista. También confirmó que como Coti no fue despedida, la marca mencionada no duddó en dar un paso al costado. “Sigue Coty Romero mientras sea funcional al show”, agregó picante Bravista. Según la influencer, la renuncia de Zaira -que habría cobrado 4 mil dólares por estar en el ciclo- molestó mucho a Marcelo Tinelli, que no dudó en hacer un descargo en el que le pidió que reflexionara.

En LAM, Ángel de Brito contó que en su descargo, Marcelo Tinelli deslizó un duro palazo para Zaira Nara, según explicó de Brito. “Acá con todo lo que la cuidamos, con todas las cosas que pidió’… Ahí se dio cuenta y dijo ‘bueno, no voy a contar todas las cosas que pidió’, y retrocedió. Estaba en furia Marcelo”, añadió el periodista, dejando en evidencia los reclamos de Zaira para que su padre, Andrés Nara, y su mujer, Adriana Barbazola, no estuvieran presentes en la pista mientras ella fuera parte del show.