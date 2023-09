Aseguran que Coty Romero le hizo un trabajo al Conejo Alexis Quiroga para que fracase en el Bailando 2023

La relación entre Coty Romero y el Conejo Alexis Quiroga ha llegado a su fin en medio de un escándalo público que ha dejado a todos boquiabiertos. La correntina descubrió una infidelidad del ex Gran Hermano en pleno programa "Bailando" cuando le mostraron un video en vivo del cordobés chapando con otra mujer. La reacción de Coty no se hizo esperar, y aseguró que jamás volverá con él. Sin embargo, ahora aseguran que la mediática se tomó revancha de su ex con métodos más esotericos.