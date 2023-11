La historia oculta de la peruana Milett Figueroa, la pareja de Marcelo Tinelli

No es la primera vez que vinculan a Marcelo Tinelli con una de las participantes del Bailando. De hecho, todavía se habla de los coqueteos del conductor con Coki Ramírez en 2011, momentos que fueron recordados por ambos cuando la cordobesa volvió este año a la pista del Bailando .

La relación entre el conductor y la modelo peruana se confirmó en las últimas semanas y en medio del habitual ruido mediático y ola de rumores que se generan alrededor de un personaje como Tinelli, algunos de los que la propia Milett Figueroa salió a responder.

Quién es Milett Figueroa, la modelo peruana de Bailando 2023

Milett Figueroa nació el 10 de junio de 1992 en Lima, la capital de Perú. Es hija de Orland Figueroa Luis y de la artista y también modelo argentino-peruana –nació en el partido bonaerense de Morón, pero se fue del país desde muy chica– Ada Martha Valcárcel Acuña.

La infancia de Milett Figueroa transcurrió en Arequipa, la tierra de la que es oriundo su padre, junto a sus hermanos y familia. A los 14 años debutó como modelo con una producción para la tapa de una revista peruana.

Figueroa realizó una extensa carrera tanto como actriz de cine y teatro como en distintos reality shows de Perú. Entrevistada por el programa Intrusos (América TV), la modelo reveló cómo fue su desembarco en Bailando: “Me habían convocado hace tiempo para el programa, pero no tuve la oportunidad y ahora se dio. Los tiempos son perfectos”, comentó.

El pasado de Milett Figueroa en Perú

La presencia de la escultural peruana, lejos de pasar inadvertida, generó inquietud entre los periodistas del espectáculo, los que empezaron a investigar los antecedentes de Milett Figueroa en la farándula de su país. Y se encontraron con una serie de escándalos que tiene en su bitácora.

La aparición de la peruana en el Bailando 2023 no fue su primera incursión televisiva. La modelo debutó en 2011 ante las cámaras, con apenas 19 años, en el ciclo Dame que te doy. Y, posteriormente, se la vio en competencias o realities como Combate o Esto es guerra.

Justamente en Esto es guerra fue apuntada como la “tercera en discordia” entre una pareja del certamen. Incluso, Ángel de Brito mostró en LAM diversos videos de enfrentamientos de Milett Figueroa, sea con sus compañeras de competencia o contra la prensa.

Además, Milett Figueroa se consagró campeona en 2016 del certamen de belleza Miss Supertalent, un concurso global del que se filtraron algunos videos en los que intenta mostrar sus dotes como cantante: además de no lograr una buena afinación, su inglés era bastante precario. Además, llegó a las instancias finales de Miss Perú.

Cómo surgieron las previas sensuales entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

En su primera participación en Bailando 2023, Milett Figueroa se presentó en la pista con un look fresco, con los ojos pintados de turquesa y muchos brillos. La modelo y actriz llegó al estudio de América TV junto a su madre y al exfutbolista y comentarista deportivo peruano Juan ‘Papelito’ Cáceres.

Fue en esa instancia previa a mostrar sus aptitudes para el baile que Milett se robó el corazón del conductor 32 años mayor. En aquella emisión, Figueroa reconoció que Tinelli le resultaba bastante “guapo”.

Milett Figueroa la belleza escultural que cautivó a Marcelo Tinelli en Bailando 2023.png Milett Figueroa, la belleza escultural que cautivó a Marcelo Tinelli en Bailando 2023 Instagram @milett

Acting que fue repitiéndose en la previa de cada una de las performances de Figueroa y Salwe. Acting con el que la bailarina, a fuerza de sensualidad y simpatía, opacó la figura de su partenaire.

Pero más allá de ese espacio que podría considerarse de una ficción dentro del reality, muchos señalan que el coqueteo entre el conductor y la participante trasciende el programa. De hecho, días atrás el conductor se mostró enojado cuando se difundió una imagen de Figueroa con la misma gorra que él usa.

Las coreografías de Milett Figueroa y Martín Salwe en el Bailando 2023

En las dos primeras semanas de competencia en el Bailando 2023, Figueroa y Salwe hicieron performances de distintos ritmos. Fueron afianzándose en la pista con cada presentación.

En el primero de los ritmos, Pop Hits 2000, realizaron una coreografía de la canción “Dirty” de Christina Aguilera. Tras su performance, el jurado les hizo una detallada devolución y recibieron un score de 16 puntos.

Milett Figueroa y Martín Salwe en la performance de bachata de Bailando 2023.png Milett Figueroa y Martín Salwe en la performance de bachata de Bailando 2023. Captura video de YouTube

Semanas más tarde llegó el turno de la bachata. Ritmo en el que Milett desplegó toda su sensualidad en un diminuto vestido rojo al son de “Eres mía” de Romeo Santos. Finalmente, llegó el turno de la música disco. En esa oportunidad deslumbraron a todos al hacer un coreografía basada en el tema “She bangs” de Ricky Martin.

FotoJet (3).jpg La modelo tiene 31 años y es una figura de la farándula peruana desde los 19.

El locutor y la peruana se mantuvieron juntos en las primeras semanas del reality, hasta que esta semana se conoció que la pareja entre el locutor y la peruana se había disuelto. Salwe pasó a competir junto a Nenu López, una de las bailarinas del staff del programa y con la que también inició una relación sentimental.

FotoJet (48).jpg Milett Figueroa en una de las sensuales imágenes que compartió en sus redes sociales. Foto: Instagram @milett.

Cuando Tinelli quiso indagar por qué ya no bailaba con la peruana, Martín Salwe explicó: “Lo que compartí con ella lo compartí, pero sin ningún tipo de afecto. Eso no quiere decir que me lleve mal ni que haya habido faltas de respeto; simplemente fuimos un equipo de trabajo que vino acá, se presentó, bailó y se fue”.