Coki Ramírez contó cómo la encaró Marcelo Tinelli en los pasillos del Bailando

"Ya se me puso la piel de gallina porque hubo algo muy especial, muy divertido y auténtico. Por eso creo que la gente se copó. Hay cosas que yo no puedo contar que pasaron al aire, que nos decíamos", confesó en LAM sobre sus picantes diálogos con el conductor de América TV.

Marcelo Tinelli y Coki Ramírez.jpg Marcelo Tinelli y Coki Ramírez tenía un fogoso coqueteo en la pista del Bailando, que se habría concretado fuera de cámara.

Este sábado, en diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina, la participante que regresará al certamen habló de su emoción por volver a las pistas. Además, fue sincera al hablar de su vínculo con Marcelo, su reencuentro en la foto del Bailando y también dejó en claro que nada de lo que hacen es falso y hay una conexión real.

"Con mi equipo tenemos mucha ansiedad porque supuestamente el programa arrancaba el anterior lunes pero pasó para este. Nosotros queremos, más allá del puntaje, darle un buen espectáculo a la gente", expresó

Luego, al hablar sobre el reencuentro con el empresario, contó: "En la foto hubo un encuentro… Pero te digo la verdad, lo que pasó y pasa con Marcelo nunca fue un acting. La realidad es que nos vemos y hay algo como que nos hace reír mucho y como que habláramos con los ojos, hay una conexión impresionante".

"Yo le digo a Marce 'cómo puede ser que nos quedemos así'. Lo veo en un momento hermoso, lo veo súper conectado con su alrededor. Me dijo que está soltero y solo", confesó la cantante.

"Nos reencontramos en la foto del Bailando y lo que más me llamó la atención fue que esta vez él me encaró con un secreto a mí. No puedo contar lo que me dijo porque es irreproducible. Yo le dije, 'no te puedo creer', 'bueno, cuándo', 'dale estamos solteros'", reveló la artista.

En ese sentido, sobre si se volvió a ver con Marcelo, explicó: "Después de eso no nos volvimos a ver así que nos veremos en vivo. Y no sabemos todavía cuando bailamos pero la previa va a ser muy muy muy fuerte… Espero no olvidarme la coreo".

"Este año que los dos estamos solteros supongo que vamos a ir viendo y la gente va a ver como irá evolucionando esto. Yo estoy igual de confundida que la gente, no sé que va a pasar pero esperemos que esta vez se concrete", lanzó Coki, dejando en claro su deseo con el conductor.

Para finalizar la nota radial, Ramírez aclaró: "Igual quiero explicar que yo no vine a levantarme a Marcelo porque vengo laburando hace muchos años. Fue mucho esfuerzo llegar a dónde estoy. Así como él está disfrutando solo y de sus hijos, yo estoy en la misma. Si se da, que fluya".