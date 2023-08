Uno por uno los increíbles looks los famosos que estuvieron presentes en la gala del Bailando 2023

El encuentro no estuvo exento de momentos cómicos. El reencuentro con Coki Ramírez, que en el pasado generó rumores de romance, fue motivo de bromas y sonrisas. La presencia de El Tirri, su primo y confidente de siempre, añadió una nota de alegría a la jornada. Los icónicos jurados como Moria Casán, Pampita Ardohain y Ángel de Brito no dejaron pasar la oportunidad de conversar con los que serán los participantes de esta edición, abordando temas como los desafíos en la pista, romances y controversias.

También estuvieron presentes varios excampeones, como Noelia Pompa. Sin embargo, una pareja en particular llamó la atención: Anita Martínez y el Bicho Gómez, que siguen siendo una dupla inseparable como lo fueron años atrás en la pista.

Bailando 2023 Looks 1.jpg

Pero el foco también está en los nuevos participantes. Charlotte Caniggia demostró su entusiasmo y aseguró estar preparada para enfrentar el desafío en la pista. Camila Homs se mostró radiante ante las cámaras, mientras que Flor Vigna, entre risas, confesó que le gustaría que Luciano Castro la acompañe en alguna gala.

Bailando 2023 Looks 2.jpg

Sin embargo, no todo fue celebración. Los exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) trajeron consigo cierta polémica. Alexis ‘el conejo’ Quiroga, Coty Romero y Romina Uhrig, vestidos de gala, no pudieron dejar atrás los rencores. Parece ser que la exdiputada cruzó palabras con la correntina, dejando claro que los conflictos no esperaron al comienzo oficial de "Bailando 2023": "Todavía no arrancó el ‘Bailando’ y ya empieza a pelear y a mentir. La verdad es que no me parece", expresó la exdiputada.