En medio de los rumores de su vuelta con Paula Robles, Marcelo Tinelli se dejó ver coqueteando con otra ex

Aunque el tiempo pasó y ambos tomaron rumbos diferentes, la expectación por un posible revival del romance nunca se apagó del todo. En el presente, Coki se encuentra sin pareja tras su separación de Mariano Grimaldi, y Tinelli lleva más de un año y medio separado de Guillermina Valdés. Las especulaciones no tardaron en aparecer y el reencuentro en el Hipódromo no hizo más que avivar las llamas de la posibilidad.

Las cámaras captaron cada gesto, cada mirada y cada abrazo entre Coki y Marcelo Tinelli, reafirmando que la química entre ellos sigue intacta. Las palabras en el oído y los gestos cómplices no pasaron desapercibidos, generando una atención especial por parte de los medios.

Marcelo Tinelli 1.jpg

Tinelli, en una entrevista posterior, trató de aclarar los rumores que giran en torno a su vida amorosa: "No quiero arrancar soltero y que ya me busquen pareja. No quiero rótulos", dijo, al tiempo que aclaró que su relación con Paula Robles, madre de sus hijos, es de buena onda, luego de que los descubrieran esta semana yendo a correr juntos por la mañana.