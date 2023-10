El enojo de Marcelo Tinelli tras viralizarse la foto de Milett Figueroa con su misma gorra

Marcelo Tinelli 1.jpg Marcelo Tinelli habló de Milett Figueroa

"Yo tengo mi gorra, no sé cuál es la que tiene Milett. No estuvo conmigo en Uruguay, ya lo dije. ¿Qué tiene que ver la gorra? ¿Qué prueba es esa? ¿Qué sabés si es la misma gorra?", declaró Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli se refirió a la polémica por la gorra

“¿Si mi gorra estuvo en Punta del Este el fin de semana?, no sé, supongo que sí porque no la vi, no me acuerdo dónde está esa gorra”, aseguró Marcelo antes de recibir una picante pregunta del notero de LAM: “Si nosotros en nuestro próximo viaje a Uruguay te pedimos que nos muestres la gorra ¿la tenés vos o está acá?”.

“Ah, sí, bueno guau, llegó el fiscal a ver la gorra, sí, le muestro la gorra, chicos, por favor. Estás canchero”, respondió con buen humor.

El conductor también reconoció que tuvo que dar explicaciones a sus hijos sobre estas especulaciones. "No sé de dónde sacan esto. Milett es una mujer hermosa, pero eso no tiene nada que ver, ella no estuvo en Uruguay conmigo. Ya lo dije 70 veces, se lo tuve que explicar a mis hijos también", enfatizó.