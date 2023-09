La mamá de Cami Homs lo invitó a Marcelo Tinelli a una cita

Marcelo Tinelli no pudo contenerse al ver a Liliana Fontán y comenzó a elogiarla en vivo. "Te voy a decir una barbaridad, está para entrarle a tu mamá", expresó el conductor del Bailando 2023, dejando a todos sorprendidos. Ante la reacción de Cami Homs, quien admitió estar impactada por los comentarios, Tinelli continuó elogiosamente: "Es absolutamente entrable".

El momento de coqueteo entre Marcelo Tinelli y Liliana Fontán no se detuvo ahí. Tinelli expresó su deseo de que Liliana participe en la pista del reality, a lo que la madre de Cami respondió con humor: "Cuando quieras te invito a mi vinoteca y tomamos un vinito". El conductor aprovechó la oportunidad para bromear, diciendo que seguro terminaría bebiendo más de la cuenta.

Sin embargo, Liliana Fontán también reveló que su hija Cami no estaba muy entusiasmada con la idea de que participe en el programa. A pesar de las risas y el buen ambiente en el estudio, quedó claro que el coqueteo entre Tinelli y Liliana era en tono de humor.

Marcelo Tinelli y Camila Homs 1.jpg

La presentación de Cami Homs y su compañero Nico Fleitas al ritmo de la música disco fue impecable, pero el momento más destacado de la noche fue, sin duda, la interacción entre Marcelo Tinelli y la madre de la modelo.

En un giro inesperado, Ángel de Brito aprovechó para indagar sobre la relación de Cami con su expareja, el futbolista Rodrigo De Paul. Liliana Fontán se mostró reticente a responder preguntas personales y aseguró que desconocía los detalles de la separación de la pareja. Cuando Ángel de Brito insinuó que De Paul podría haber sido infiel, Liliana respondió con cautela: "Si le fue infiel, no lo sé, pero no me hagas hablar de esas cosas".