Lourdes Sánchez reveló qué le pidió Marcelo Tinelli cuando le quiso buscar novia

Antes de su presentación en la pista, Lourdes protagonizó una divertida charla con Tinelli, en la que sacó a relucir una conversación previa. La bailarina invitó a Tinelli al carnaval de Corrientes, y él, en su característica espontaneidad, aceptó la invitación. Sin embargo, Lourdes dejó al descubierto un detalle curioso de su conversación con el conductor: "Me dijiste que venías con una condición", reveló. Tinelli, entre risas, admitió no recordar la condición y le preguntó cuál era. La respuesta de Lourdes fue directa: "Que te consiga novia", añadiendo, "vos me pediste un target de edad".