La fuerte respuesta de Lourdes Sánchez luego de que la trataran de vieja

La temporada de Bailando 2023, conducida por Marcelo Tinelli , ha estado llena de emociones desde su inicio, y aunque Lourdes Sánchez aún no ha debutado en la pista, ya se encuentra en medio de una polémica debido a comentarios sobre su edad.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito , uno de los jueces del programa, destacó su preferencia por apoyar a las personas nuevas en el mundo del espectáculo. En respuesta, Tinelli lanzó un comentario que desencadenó la controversia al responder: "Lo que a usted no le gusta es lo viejo, la camada vieja…”.

"No me gustan los vintage, los que vienen sin ganas y la gente que no viene a dar todo y menosprecia el show", se explicó Ángel de Brito, permitiendo así que Marcelo Tinelli lanzara un fuerte pregunta que desencadenaría el escándalo: “Lourdes Sánchez, por ejemplo, ¿en qué grupo estaría?".