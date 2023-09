Cómo fue la traición de Juli Castro, la "hijastra" de Tinelli en el Bailando, a su mejor amiga

Hecha esta introducción, principios de agosto, Juli Castro se vio envuelta en una fuerte polémica, cuando su mejor amiga Maga Sergio, la acusó de traición. Esta información la expuso la misma tiktoker en el podcast Tik & House, y aunque no detalló exactamente cuál fue el detonante de la pelea entre ambas, sí detalló aspectos cuestionables sobre el comportamiento de la hija de Diego Castro.

“Me alejé porque me di cuenta que ella era mala persona en verdad. Actitudes que tuvo después en las que me di cuenta ‘no puedo creer que era tu amiga’”, contó Maga al aire y siguió, “Yo la quise mucho pero por la amistad que tuve podría contar todo lo que me hizo. Me empujó en la Bresh. Era muy importante para mí, era copada conmigo aunque yo sabía que era mala con los demás. Me alejé y nunca hablé mal de ella y ella demostró como es”, lamentó Maga

Por otro lado, un dato que quizás pocos recuerdan es que la mamá de Castro guarda estrecha relación con el mundo del baile, y es que Momi fue una de las bailarinas con mayor trayectoria de ShowMatch, el histórico formato que contó con la conducción de Marcelo Tinelli. Incluso, por aquellos días, se comentaba que entre la bailarina y el polifacético hubo cierto romance fugaz, cuestión que para los ojos de muchos, convirtió a la joven en “hijastra” no comprobada del carismático presentador.