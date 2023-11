La mamá de Milett Figueroa opinó del romance de su hija y Marcelo Tinelli

Eso sí, Marthita agradeció las buenas oportunidades que su hija tiene en Argentina y reconoció estar feliz por ella. “Como toda madre, me emociono. Si esto es como se ve, mi corazón reboza de alegría y de amor porque veo una cosa tan hermosa y transparente que pocas veces se ve y estila en estos días”, sostuvo en un inicio.

En otro momento de la entrevista, Doña Marthita expresó su felicidad por el momento que vive su hija, pero resaltó que no le gustan los malos comentarios, como aquellos que sugieren que esta relación está siendo preparada o es todo parte de un show. Hizo hincapié en que su hija no es un objeto y envió un mensaje contundente al famoso conductor.

77DQ2GKLE5HRNFDGFV74AXBCUE.avif

“Tampoco me gusta que se diga que esto fue un chiste, un show, que termina el ‘Bailando’ y se acabó. No, ella no es un objeto, ella dijo que es un ser humano y él es un señor”, sostuvo la señora en mensaje directo a quienes critican la relación de su hija.

Cabe destacar que la primera persona que criticó esta relación fue la conductora Magaly Medina, quién trabaja en medios peruanos, y quien expresó su opinión sobre el beso entre la modelo y el conductor del reality. Medina afirmó que este último siempre ha convertido su vida personal en un espectáculo y que esta vez no sería la excepción.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se besaron en la pista del Bailando 2023

Desde que se supo de su separación con Guillermina Valdés, Marcelo Tinelli fue emparejado por los medios con muchas mujeres, sin embargo, no hubo ninguna que el conductor blanqueara, hasta que llegó Milett Figueroa a su vida.

3.JPG

Es que en medio de todo tipo de rumores, y luego de que ambos desmintieran una y otra vez tener una relación, la pareja conformada por Marcelo Tinelli y Milett Figueroa finalmente confirmó su noviazgo en una romántica escena durante Bailando 2023, poniendo fin a semanas de rumores que circulaban con fuerza en los medios de farándula.

El conductor dejó en shock a todos a todos al darle un apasionado beso al aire, gesto que dejó a la modelo peruana sin palabras. "Me sorprendió un montón. No sabía que iba a pasar eso. Ahora lo vamos a conversar también", expresó Figueroa en el backstage del certamen.