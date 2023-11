Misteriosa y de bajísimo perfil: quién es Valentina Liberman, la novia de Francisco Tinelli

Valentina Liberman tiene su misma edad, y es tan reservada que casi no admite seguidores en su Instagram (suma apenas 269) , algo que va en línea con el perfil de Francisco Tinelli, quien pese a la alta exposición de su familia no suele ir al piso de Showmatch y apenas postea fotos en sus redes.

Blanqueo en un evento y posible paternidad

Muy poco que se sabe de Valentina Liberman desde que hace un año Francisco Tinelli se mostró con ella en un evento al que acudió todo el clan Tinelli. Aunque en febrero, cuando la joven cumplió años, Fran le dedicó un romántico posteo, en su perfil de Instagram no hay fotos de ellos juntos.

“Feliz cumpleaños a la mejor amadora que me pudo tocar. Tu presencia me carga de vida. Gracias por destaparme un amor que es infinito en mí”, escribió Francisco Tinelli. La novia del hijo mayor de conductor de Showmatch le respondió: “Mi gran compañero. Mi amor más puro, dulce y especial. Mi mirada preferida. Con vos, siempre. Te amo”.

posteo Fran Tinelli.jpg El romántico mensaje que le dedicó Francisco Tinelli el día de su cumpleaños.

Francisco Tinelli suele abrir rondas de preguntas en su cuenta verificada de Instagram para sus más de 620 mil seguidores, pese a que apenas tiene una veintena de posteos en su feed, y se animó a hablar de una posible paternidad. “Sin dudas, es algo que quiero vivir", le contestó a un seguidor.

Valentina Liberman: ex modelo y DJ

Francisco es el tercer hijo de Marcelo Tinelli, y el primero de su segundo matrimonio, con la bailarina y coreógrafa Paula Robles. Nació el 16 de marzo de 1998, cuando el conductor ya era padre de Micaela y Candelaria junto a Soledad Aquino. Luego llegarían su hermana Juana y el pequeño Lorenzo, fruto de su relación con Guillermina Valdés.

Cuando era adolescente, Fran Tinelli incursionó en el mundo del modelaje un tiempo. Si bien no hizo desfiles y producciones de fotos, su carrera duró muy poco y decidió elegir otro camino. lejos de los medios y de la mirada ajena.

Desde hace unos años el hijo de Marcelo Tinelli estudia cine (no hizo una carrera tradicional), se inclinó por el mundo de la música y es DJ, una pasión que comparte con su hermana Candelaria, cantante y futura esposa de Coti Sorokin, con quien se comprometió recientemente y se casará en 2024.

La complicada adolescencia de Francisco Tinelli

Francisco Tinelli eligió la especialización en Medios de Comunicación a graduarse en la secundaria, una etapa que no disfrutó demasiado, por complejos con su físico y la mirada de los demás. El joven comparte con su padre el aprecio por el cuidado físico y la estética, pero no la pasó nada bien en la escuela.

Fran Tinelli.jpg Marcelo Tinelli con su hijo Francisco: ambos comparten la pasión por San Lorenzo.

"En la adolescencia cuidé muy poco mi cuerpo. Tenía una exigencia muy grande por cómo me mostraba y me veía. Fui muy duro conmigo mismo. Hoy en día veo la salud desde otro lado. La salud desde el disfrute", contó en sus redes, al asegurar que esa etapa fue la más compleja de su vida.

novia de Francisco Tinelli.jpg Francisco Tinelli y Valentina Liberman llevan un año de novios.

"No sé si la peor etapa pero la más complicada y en la que más cambios viví abruptamente fue esa, la adolescencia. Tuve un tema muy jodido que fue el acné que me agarró de repente, arrancar el colegio hecho un volcán. Me pegó más que nada en lo emocional. Después lo recuperé y me di cuenta que la 'posta' está adentro", dijo Francisco Tinelli.